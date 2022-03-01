Künye
Kıbrıs 15
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Sahte ürünleri orijinalmiş gibi sattı
Sahte ürünleri orijinalmiş gibi sattı
Ölümlü kazada mahkemeden yeni detaylar!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni detaylar!
Uyuşturucu davası; 3 gün daha tutuklu kalacak
Uyuşturucu davası; 3 gün daha...
2'si insan kaçakçısı 10 kişi mahkemeye çıkarıldı
2'si insan kaçakçısı 10 kişi...

Sahte ürünleri orijinalmiş gibi sattı

Lefkoşa’da meydana gelen suç işlemeye teşebbüs suçundan tutuklanan zanlı M.Ö mahkeme huzuruna çıkarıldı.

01 Mart 2022 Salı 11:04
493 Okunma
Sahte ürünleri orijinalmiş gibi sattı
banner108

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da meydana gelen suç işlemeye teşebbüs suçundan tutuklanan zanlı M.Ö mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Turgay Ok, olguları aktardı.

Polis, Huzurunuzda bulunan zanlının Suç işlemeye teşebbüs suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 28.02.2022 tarihinde saat 13.30 raddelerinde Kızılbaş ta bulunan bir iş yerine giden KKTC de turist olarak bulunan zanlının yanında getirmiş olduğu elektronik el aletlerini hileli bir yoldan orijinal olmadıkları halde orijinal olduklarını beyan ederek konu iş yeri işletmecisinden para almaya çalıştığı sırada tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklanmış olup, tasarrufunda bulunan 2 adet Bosch marka kırıcı delici matkap, 2 adet still marka ağaç kesme makinesi, 1 adet makita marka kırıcı delici matkap ve 1 adet yine bosch marka spiral emare olarak alındığını anlattı.

Polis, mesele ile ilgili tahkikatın yeni başladığını, zanlının 15 gün önce KKTC’ye geldiğini ve daha başka ürünler de sattığını beyan ettiğini belirtti.

Polis, zanlının aleyhinde başlatılan soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTAMS, Şubat Ayı Maaşını Alamayanlar Olduğunu Belirterek Hükümete Seslendi
KTAMS, Şubat Ayı Maaşını Alamayanlar Olduğunu Belirterek Hükümete Seslendi
Denge,  dengesizlik getirdi
Denge,  dengesizlik getirdi
Yeni Tarifeye Göre Pek Çok Dilim Ve Sektör İçin Ücret 2.7 TL Oldu
Yeni Tarifeye Göre Pek Çok Dilim Ve Sektör İçin Ücret 2.7 TL Oldu









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim