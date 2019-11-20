Sahte ürünleri orjinal fiyatına sattı!

Geçtiğimiz pazar saat 18.30 sıralarında, Gazimağusa’da T.D. (E-27) bir iş yerinden tanesini 9 TL’ye almış olduğu orijinal olmayan 2 adet parfüm ve bir adet erkek kol saatini dolandırmak kastı ile orjinal olduğunu beyan edip başka bir şahsa tümünü toplam 400 TL’ye satarak dolandırdı. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.