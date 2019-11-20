Geçtiğimiz pazar saat 18.30 sıralarında, Gazimağusa’da T.D. (E-27) bir iş yerinden tanesini 9 TL’ye almış olduğu orijinal olmayan 2 adet parfüm ve bir adet erkek kol saatini dolandırmak kastı ile orjinal olduğunu beyan edip başka bir şahsa tümünü toplam 400 TL’ye satarak dolandırdı. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.
Sahte ürünleri orjinal fiyatına sattı!
20 Kasım 2019 Çarşamba 13:12
Alana ceza yok mu? 400 tl ye orjinal 2 parfüm ve saat alıyor uyanık. serbest ekonomi. almasaydı:))
BU HABER NİYE POLİSLİK OLDU ANLAM VEREMEDİM VALLAHİ...BU TİCARET İŞİ GİBİ BİRŞEY.. SATANI DEĞİL ALANI SORGULAMAK LAZIM
ZORLA KİMSEYE BİRŞEY SATILMADI BU SAHSI TEBRİK ETMEK LAZIM NİYE POLİSLİK OLDU ANLAMADIK....
Adam ticaret yapmış bundanda para kazanmış