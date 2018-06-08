Sahte vasiyetname düzenlemekten tutuklandılar

Yine Girne’de bir yıl önce meydana gelen bir başka sahtekarlık olayında ise iki kişi tutuklandı.
Polis söz konusu iki kişinin tutuklandığını ve haklarından soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
74 ve 75 yaşında iki kişi sahte vasiyetname düzenlemekten tutuklandı..
Yine Girne’de bir yıl önce meydana gelen bir başka sahtekarlık olayında ise iki kişi tutuklandı.
Polis söz konusu iki kişinin tutuklandığını ve haklarından soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
Yasiniza ,basiniza da bakmazsiniz .70 yasini gectiginiz halde uslanmayip sahtekarlik yaparsiniz. AYIP , UTANIN . Tabii utanacak ,kizaracak yuzunuz varsa.