Sahte vasiyetname düzenlemekten tutuklandılar

Yine Girne’de bir yıl önce meydana gelen bir başka sahtekarlık olayında ise iki kişi tutuklandı.

A.B. (E-74) ve M.O.’nun (E-75) geçen yıl 16 Haziran’da başka bir şahıs adına vasiyetname düzenleyerek, belgede adı geçenin kimliğine bürünerek imza atıp sahteledikten sonra söz konusu evrağı mahkeme mukayyitliğine verdi.

Polis söz konusu iki kişinin tutuklandığını ve haklarından soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

