Sahte vekalet soruşturmasında bir tutuklu daha!

Ülke gündemine bomba gibi düşen olayda bir mimarın da sahte beyanda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığı öğrenildi.
Konuyla bağlantısı olduğu ifade edilen mimarın az sonra mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
Girne’de iş insanı Mehmet Eminoğlu ve tasdik memuru Serdar Özbekoğlu’nun sahte vekalet soruşturması genişliyor.
Bu konunun altı kazındıkça bakalım daha neler çıkacak ortaya...Bu işlerin en baştaki sorumlusu öyle görülüyor ki ;devletin kendisine verdiği yetkileri kötüye kullanan Serdar Özbekoğlu'dur..Bir atla çekirge,iki atla çekirge misali en sonunda böyle olur işte!