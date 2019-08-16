Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız alerjiniz olabilir!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız...
Sakatatın faydaları nelerdir?
Sakatatın faydaları nelerdir?
Çin dijital paraya hazır
Çin dijital paraya hazır
Samsung, Dünyanın İlk 108 MP Kamera Sensörünü Duyurdu
Son Dakika
Samsung, Dünyanın İlk 108 MP...
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka tüketin
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka...

Sahte vekalet soruşturmasında bir tutuklu daha!

Girne’de iş insanı Mehmet Eminoğlu ve tasdik memuru Serdar Özbekoğlu’nun sahte vekalet soruşturması genişliyor.

16 Ağustos 2019 Cuma 10:38
Sahte vekalet soruşturmasında bir tutuklu daha!

Ülke gündemine bomba gibi düşen olayda bir mimarın da sahte beyanda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığı öğrenildi.

Konuyla bağlantısı olduğu ifade edilen mimarın az sonra mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Sahte Vekalet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Cemile 2019-08-16 11:13:24

Bu konunun altı kazındıkça bakalım daha neler çıkacak ortaya...Bu işlerin en baştaki sorumlusu öyle görülüyor ki ;devletin kendisine verdiği yetkileri kötüye kullanan Serdar Özbekoğlu'dur..Bir atla çekirge,iki atla çekirge misali en sonunda böyle olur işte!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Elektrik kesintisi olacak
Elektrik kesintisi olacak
Servet Topal hayatını kaybetti
Servet Topal hayatını kaybetti
KTAMS Tiyatroya Sansürü Eleştirdi
KTAMS Tiyatroya Sansürü Eleştirdi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim