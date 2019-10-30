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Sahte vekaletname davasında 'tutuksuz yargılanma' talebi

30 Ekim 2019 Çarşamba 17:55
Sahte vekaletname davasında 'tutuksuz yargılanma' talebi

Girne’de sahte evrak davasından tutuklu bulunan iş insanları tutuksuz yargılanma talebinde bulundu. KKTC Başsavcılığı ise ek süre talebinde bulundu. 

İş insanı Mehmet Eminoğlu, tasdik memuru Serdar Özbekoğlu ve mimar Muammer Uğursöz, bugün  Yargıtay Ceza huzuruna çıkarıldı. Yargıtay Ceza istinaf başvurusunu dinlemek üzere 27 Kasım’a erteledi.

Girne Kaza Mahkemesi kararı ile tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilen sanıklar, davalarının görüşülmesi için 17 Kasım tarihi belirlendi.  Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanması beklenen sanıklar önce alt mahkemede yapılacak duruşmanın ardından üst mahkemeye sevk edilecek.

(Kamalı Haber)

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Anahtar Kelimeler:
Sahte Vekaletname
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