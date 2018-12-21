Sahtekar emlakcı Şanlıtürk 5 gün daha tutuklu kalacak

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen “Sahte Belge Düzenleme”, “Sahtekârlıkla Para Temini” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı Ahmet Uğurlu Şanlıtürk dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı ve tutukluluk süresi uzatıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Cemil Ballıkara olayla ilgili bulguları aktardı. Ballıkara, zanlının Ekim, Kasım, Aralık 2018 tarihleri arasında yaklaşık yedi ay önce Lefkoşa Surlariçi’nde hiçbir resmi kurumdan onay belgesi bulunmayan Heaven Island Exclusive Real Estate isimli kurmuş olduğu sahte emlak şirketi ile sorumluluğunda olmayan başkasına ait evleri Facebook üzerinden tanıtımını yaparak KKTC üniversitelerine okumak için gelen TC ve Yabancı uyruklu öğrencilere “sahte emlak kiralama” sözleşmesi hazırlayarak bu güne kadar toplam 12 öğrenciden 73 bin 290 TL nakit para temin ettiğini anlattı. İlk şikâyetin 4 Aralık 2018 tarihinde geldiğini ve zanlının tespit edilemediğinden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden derdest emri temin edilerek, KKTC genelinde aranan şahıs ilan edildiğini söyleyen Ballıkara, 18 Aralık’ta Girne’de bulunan Alagadi bölgesinde tespit edilen zanlının, tutuklandığını belirtti.

Ballıkara, mahkeme emri ile zanlının Hamitköy ve Alagadi bölgesinde bulunan ikametgâhlarında arama yapıldığını ve Lefkoşa’da bulunan iş yerinde yapılan aramada birçok öğrenciye doldurulan sahte emlak kiralama sözleşmesinin tespit edilip emare olarak zapt edildiğini anlattı.

Ballıkara, zanlının Girne’de de benzer suçlardan Girne Polisi

tarafından arandığını söyledi.

Zanlının yakaladıktan sonra üç kişinin daha polise gelip ifade vereceğinin öğrenildiğini ve şikâyetçi sayısının artacağının kuvvetle muhtemel olduğuna değinen Ballıkara, zanlının 12 öğrenciden temin ettiği 73 bin 290 TL nakit para bulunamadığından harcama yaptığı yerlerin araştırılacağını mahkemeye aktardı.

Ballıkara, alınacak ifadeler olduğunu söyleyerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.