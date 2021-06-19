Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Alıcılar satıcıyı ele verdi
Alıcılar satıcıyı ele verdi
Sahtekar sürücü soluğu mahkemede aldı
Sahtekar sürücü soluğu mahkemede aldı
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
Teminatla serbest kaldılar
Teminatla serbest kaldılar

Sahtekar sürücü soluğu mahkemede aldı

Girne’de başkasına ait sürüş ehliyetini görevli polislere ibraz ederek işlem yaptıran zanlı İ.T.O.M.E tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Haziran 2021 Cumartesi 13:28
97 Okunma
Sahtekar sürücü soluğu mahkemede aldı

(Kamalı Haber)

Girne’de başkasına ait sürüş ehliyetini görevli polislere ibraz ederek işlem yaptıran zanlı İ.T.O.M.E tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kader Artan olayla ilgili bulgulatı aktardı.

Artan huzurda bulunan zanlının 16 Haziran 2021 tarihinde saat 00.10 raddelerinde Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde Trafik ekiplerince yapılan trafik kontrolü esnasında, kendisini başkası olarak tanıtıp başkasına ait KKTC sürüş ehliyetini görevli polislere ibraz etmek suretiyle başkasının kimliğine büründükten sonra konu şahsın ceza düzenlenmesini sağlamak suretiyle sahtekârlıkla kayıt temin ettiğini söyledi.

Polis olayın anlaşılması üzerine zanlının 18 Haziran tarihinde Girne’de tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını ve Girne Polis Müdürlüğü Trafik devriyeler odası içerisinde yapılan sorgusunda zanlı kendisini aranmakta olan başka bir Nijeryalı şahsın bilgisi ve izni dâhilinde söz konusu şahıs olarak tanıtıp adı edilene ait Nijerya pasaportunu görevli polislere ibraz etmek suretiyle başkasının kimliğine büründüğünü söyledi.

Polis meselenin ciddi bir mesele olduğunu zanlının işlemiş olduğu bir suçun soruşturması esnasında bir başka suç daha işlediğini belirtti.

Polis tahkikatın salimen yürütülmesi aranan şahsın bulunması maksadı ile zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Vedia Barkın zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Sağlık Turizmi Formu’nda KKTC’yi Savaşan Temsil Etti
Dünya Sağlık Turizmi Formu’nda KKTC’yi Savaşan Temsil Etti
Yeni Başkanı Ramazan Gündoğdu
Yeni Başkanı Ramazan Gündoğdu
Alıcılar satıcıyı ele verdi
Alıcılar satıcıyı ele verdi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim