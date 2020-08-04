Sahtekarlıkla kredi temini

Lefkoşa’da meydana gelen Sirkat, Sahtekârlıkla Kredi Temini suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Mohamed Ali Ahmed Alhadiri ve Iasemin Ozdzhanoğlu’nun ardından Mohamed Rıza Elmagour, Mustafa Sevimer ve Maryna Vahschenco teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı. Polis, zanlılar 1 Mohamed Ali Ahmed Alhadiri, 2 Iasemin Ozdzhanoğlu, 3 Mohamed Rıza Elmagour, 4 Mustafa Sevimer ve 5 Maryna Vahschenco’nun Sirkat, Sahtekârlıkla Kredi Temini suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 25 Temmuz 2020 tarihinde saat 18.50 raddelerinde Lefkoşa' da, Şht. Ahmet Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Han Market isimli işletmeye giden zanlı Mohamed Ali Ahmed Alhadiri’nin kullanımında bulunan cep telefonuna İskele' de sakin Mesut Ayağ’ın adına ıstar olunan numarası meçhul Capital Bankası prime nakit kartını şifre kullanmadan 2 GB internet paketini sahtekârlıkla kredi temin etmek için konu marketin sorumlusu Hasan Han' a vererek karşılığında 55 TL parayı kart içerisinden çekip sirkat ettiğini belirtti.

Polis, yürütülen soruşturmada zanlılar 3,4 ve 5’in Mesut Ayağ’a ait Redme Note 8 marka cep telefonunu Lefkoşa’da tespit edilemeyen bir telefoncuya sattıklarını söyledi. Polis, zanlı 3’ün Fatimah S.J Shakarahı’ye ait I-Phone 11 Pro marka cep telefonunu, borcuna karşılık Ömer Alkaya’ya verdiğinin tespit edildiğini anlattı. Polis zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı 3 ve 5’in 1 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderirken, zanlılar 1, 2 ve 4’ün yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün ispatı vücutta bulunmalarına, 1 ve 2’nin 10’ar bin TL, 4’ün 5 bin TL nakit teminat yatırması ayrıca zanlı 4 için iki kefilin 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.