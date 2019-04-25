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Sajid Masood 3 ay hapis yatacak

25 Nisan 2019 Perşembe 19:41
Sajid Masood 3 ay hapis yatacak
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Girne’de ateşli silah taşıdığı gerekçesi ile tutuklanan ve evinde yapılan aramada boş şarjör bulunan Pakistanlı Sajid Masood dün Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 3 ay hapse mahkûm edildi.

Sanık hakkındaki kararda, Masood’un 2018 yılı Kasım-Aralık ayları arasında “kanunsuz ateşli silah tasarruf ve taşıma” suçlarından tutuklandığı kaydedildi.  

Sanığın Doğanköy’deki evinde yapılan aramada boş şarjör bulunduğu belirterek, bu tür suçların toplum huzurunu bozan suçlar olduğuna değinildi. Sanık hakkındaki kararı okuyan Yargıç Şerife Katip Kır, oy birliği ile sanığı 3 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

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