Saksıda hintkeneviri yetiştirdi

Girne’de meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) ziraatı ve tasarrufu madde (hintkeneviri) suçundan tutuklanan H.E ile H.D dün mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis memuru Mert Gürtuna, cep telefonu hırsızlığı meselesinden dolayı şüpheli görülen H.E'nin Girne’de kaldığı evde önceki gün saat 22.00 sıralarında arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada çalıntı cep telefonunun yanı sıra yatak odasında metal saksı içerisinde ekili vaziyette 20 santim bir kök hintkeneviri türü olduğuna inanılan bitki bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.

Gürtuna,H.E ile evde bulunan H.D tutuklandığını söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu, uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini belirterek, zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.