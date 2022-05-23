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Salahi Çeribaşı yeniden mahkemeye çıkarıldı

Lapta’da park halindeki bir araçtan 38.185 TL çaldıkları iddiasıyla tutuklanan eski polis memuru Salahi Çeribaşı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 18:41
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Salahi Çeribaşı yeniden mahkemeye çıkarıldı

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru olguları aktardı. Tosun,10 Mayıs 2022 tarihinde Lapta’da Şht. İbrahim Nidai Caddesi’ndeki bir otoparkta park halinde bulunan aracın torpido çekmecesinden 38 bin 185 TL nakit para çalındığını söyledi.

Polis, araç sahibinin 18 Mayıs tarihinde yaptığı şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığını, çevre güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini, ifadeler alındığını belirtti.

Polis, kamera görüntülerinde zanlının şikâyetçiye ait aracın yanına gittiğini, etrafını dolaştığını daha sonra araç içerisine girdiğini, çıkarken de cebine bir şeyler koyduğunu gördüklerini açıkladı.

Polis, zanlı Çeribaşı’nın ifadesinde araçtan şikayetçinin yönlendirmesi için 5 bin 400 lira aldığını söylediğini aktardı.

Polis, şikayetçi olan şahsa bu iddianın sorulduğunu ancak zanlıya araçtan para almasını söylemediğini iddia ettiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıyı 100 bin TL tutarında teminat şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

Son Güncelleme: 23.05.2022 18:42
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