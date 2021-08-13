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Salahi Şahiner: Sayın Arıklı Tükürdüğünü Yalıyor

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, yaptığı açıklamada; "Sayın Arıklı Tükürdüğünü Yalıyor" dedi...

13 Ağustos 2021 Cuma 11:47
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Salahi Şahiner: Sayın Arıklı Tükürdüğünü Yalıyor

Salahi Şahiner'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

Yılda bir kez yapılması gereken KIB-TEK Akaryakıt Temin ve Taşımacılık İhalesi’nin iptal ve ertelemelerle altıncı  kez yapılmasına  dün hepimiz şahit olduk. Yakıt azlığı ve AKSA'nın bilinçli olarak yetersiz üretim yapması sebebiyle tüm ülke elektriksiz. Durum çok vahim. Akaryakıt sıkıntısı kapıda.
Peki halk karanlığa gömülmüş, çaresizliğe terkedilmiş bir şekilde kaos içinde mağdur edilirken; bakanlık koltuğuna oturduğu günden beri  "KIBTEK’te vurgunu önleyeceğim, yolsuzlukların üzerine gideceğim"   beyanatları ile ortada dolaşarak  mangalda kül bırakmayan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Arıklı ile ölü taklidi yapan Hükümet ne yapıyor?
Sayın Arıklı göreve geldiği günden itibaren, 
- Ocak ayından beri  KIBTEK için açılan akaryakıt ihalesi 5 kez iptal edildi.
- Ocak ayında 320 dolar olan akaryakıt fiyatı bugün itibariyle 500 dolara yaklaşmış durumda ve kurum büyük zarara uğratılmış.
- Sayın Arıklı’nın yandaşlığını yaptığı ve önceki ihalede sahte evrak sunduğu ile ilgili ciddi emareler bulunan TPIC firması bir önceki ihalede 27 dolar teklif verirken, bu işin aslında  öyle olmayacağını anlamış olacak, dünkü ihalede ilk oturumda 41 dolar ikinci oturumda ise 36 dolar teklif vererek ihaleden çekiliyor. 
- KIBTEK son 9 ayda alınan yanlış kararlar ve ertelenen ihaleler yüzünden 600 milyon TL civarında zarara uğratılıyor ve kurum akaryakıtsız kalıyor.
Bunları tek tek  söyleyip halka gerçekleri anlatmak istediğimizde ise Sayın Arıklı; şahsımı, medya  mensuplarını ve kurum çalışanlarını vurguncu firmaların avukatlığını yapmakla suçlayacak kadar alçalabiliyor. 
Sayın Arıklı’nın KIBTEK’teki akaryakıt ihalesi ile ilgili foyası bugün itibariyle açıkça ortaya çıkmıştır. Kendisi vurguncu olarak itham ettiği firmanın elini ayağını öpecek pozisyona düşmüş, akaryakıt alımı için anlaşma imzalayacak noktaya gelmiştir. 
Vurguncu ilan ettiği firmayı “gömmezsem adam değilim “ diyen Sayın Arıklı ,  şimdi  yalvar yakar aynı  firmadan yakıt dileniyor, deyim yerindeyse tükürdüğünü yalıyor.
Ocak ayından beri Sayın Arıklı’nın  kasıtlı olarak ertelediği  ihaleler, akaryakıt taşıma fiyatları üzerinden yaptığı sahte algı operasyonları yüzünden bugün  Kıbrıs Türk halkı elektriksizliğe mahkum edilmiştir.  Geleceğe yürüyoruz diyenler, bugün bu topluma dünü mumla aratmaktadır. Pili biten bu bakandan ve hükümetten  enerji beklemek, ölü gözünden yaş beklemektir.
KIBTEK’in Kıbrıs Türk toplumunun en değerli varlıklarından biri olduğu asla unutulmamalıdır. 
KIBTEK’in sonunun iş bilmez , basiretsiz, kötü niyetli yöneticilerin  şaibeleri  ve usulsüzlükleri  yüzünden; Kıbrıs Türk Hava Yolları gibi olmasına asla izin vermeyeceğiz.

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