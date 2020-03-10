Salamis Bay otel karantinaya alındı

Almanya’nın Balingen şehrinden Pazar akşamı 30 kişilik bir turist kafilesi ile KKTC’ye gelen 65 yaşındaki kadın turist Pazartesi akşamı ateşi çıkması üzerine karantina merkezine alınarak tetkikleri yapıldı ve bu sabah alınan sonuçta hastanın covid 19+ olduğu ortaya çıktı.

SALAMİS BAY CONTİ OTEL KARANTİNAYA ALINDI

Northern Travel hava yolları ile Ercan Hava Alanı’na inen 30 kişilik turist kafilesi özel bir servisle Magosa’daki Salamis Bay Conti Otele götürüldü. Otel karantinaya alındı ve temaslı takibi başlatıldı.

Otelin giriş çıkışları kapatıldı.