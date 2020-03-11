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Salamis Otel'deki personel ile ilgili yeni gelişme

Salamis Otel'in casino bölümünde çalışan ve korona virüsü şüphesiyle karantina altına alınan kadın personelin hamile olduğu öğrenildi.

11 Mart 2020 Çarşamba 14:10
9766 Okunma
Salamis Otel'deki personel ile ilgili yeni gelişme

Salamis Otel'in casino bölümünde çalışan ve korona virüsü şüphesiyle karantina altına alınan kadın personelin hamile olduğu öğrenildi.

Yaşadığı stres nedeniyle hamileliği tehlikeye giren kadının stres yaşamaması için evine gönderildiği ve tecrit durumunun evinde devam edeceği de açıklandı.

Son Güncelleme: 11.03.2020 17:02
Anahtar Kelimeler:
KarantinaCoronavirüsKorona VirüsSalamis Hotel
Yorumlar
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Pelin 2020-03-11 15:03:36

Bayan 5, buçuk aylık hamile .stres yaşadığı için ve virüs taşımadığı için eve gönderildi .yalnış haber yapmayın

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Orduhan 2020-03-11 15:28:55

Guvenilir kaynak kimdir? Calisan kiz hamile oldugu icin ilaclamadan etkilenmesin diye doktor kontrolu altina alinmis. Yalan haber yapmak kolay, gazetecilik bakkaldan diploma alarak yapilmamali.

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Hüseyin 2020-03-11 17:21:21

Yalan yanlış haber yapmakta üstünüze yok bilip bilmeden karalamada çok başarılısınız içerden çıkan bayan hamile ve doktorlar eşliğinde çıkarıldı ilaçlama yapılacağı icin siz bize destek olacağınız yerde herzmaanki gibi köstek olmaya devam ediyorsunuz...

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Sedat 2020-03-11 18:01:02

Bir haberi yayınlamadan önce o haberin doğruluğu araştırılıp ondan sonra yayınlanırsa daha iyi olur ve sizinde güvenirliğiniz isabet olur. Bu tip yanlış haberlerle toplumu meşgul etmeyiniz.

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Serhat ataş 2020-03-11 18:11:53

Casinomuz personeli hamile olduğu ve yapılan ilaçlama işleminden zarar görmemesi amacıyla doktorların izniyle evine gönderilmiştir tüm casino personeli gibi kendisindede virüs belirtisi bulunmamaktadır haberinizi lütfen düzeltiniz Salamis Casino

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Serhat Ataş 2020-03-11 18:17:06

Bahsi geçen bayan personel 5,5 aylık hamile olduğu ve yapılan ilaçlamadan olumsuz etkilenmemesi amacıyla doktorlar tarafından herhangibir virüs belirtisi göstermemeside gözönüne alınarak evine gönderilmiştir

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Serhat 2020-03-11 18:26:34

Söz konusu bayan personel 5,5 aylık hamile olduğu ve yapılan ilaçlamadan zarar görmemesi için diğer casino persoli gibi kendiside virüs belirtisi göstermediği tesbit edildiğinden evine gönderilmiştir.

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Serhat ataş 2020-03-11 18:31:23

Söz konusu bayan personel 5,5 aylık hamile olduğu ve yapılan ilaçlamadan zarar görmemesi için diğer casino persolleri gibi kendiside virüs belirtisi göstermediği tesbit edildiğinden evine gönderilmiştir.

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