Salamis Otel'deki personel ile ilgili yeni gelişme

Salamis Otel'in casino bölümünde çalışan ve korona virüsü şüphesiyle karantina altına alınan kadın personelin hamile olduğu öğrenildi.

Yaşadığı stres nedeniyle hamileliği tehlikeye giren kadının stres yaşamaması için evine gönderildiği ve tecrit durumunun evinde devam edeceği de açıklandı.