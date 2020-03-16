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Salamis Otel’e yemek takviyesi yapıldı

Salamis Otel’e Turizm Bakanı Ünal Üstel, Salamis Otel’de kalan turistlerin haftaya pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilmeye başlanacağını ifade ederek karantinanın uzatılmasının söz konusu olmadığını ifade etti.yemek takviyesi yapıldı.

16 Mart 2020 Pazartesi 16:53
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Salamis Otel’e yemek takviyesi yapıldı

Turizm Bakanı Ünal Üstel, Salamis Otel’de kalan turistlerin haftaya pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilmeye başlanacağını ifade ederek karantinanın uzatılmasının söz konusu olmadığını ifade etti.


Karantina altında olan Salamis Otel’e dün Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı tarafından öğlen yemeği verildi. Turizm Bakanı Ünal Üstel de o sıralarda otele gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Üstel, otelin Sağlık Bakanlığı tarafından günde 2 kez ilaçlandığını, otelin yemek sorunun da çözüldüğünü söyledi.


Otelde kalan müşterilerin otelde akşamları kalması için doktor ve hemşire istediklerini ifade eden Üstel, bu isteklerini Sağlık Bakanı ile görüşeceğini ifade etti.

Üstel, otel müşterilerinin rahat etmesi için devlet olarak üstlerine düşeni yaptıklarını dile getirerek karantina bittikten sonra turistleri ülkelerine göndereceklerini belirtti. Bakan Üstel, bir soru üzerine oteldeki karantina süresinin uzatılmayacağını da sözlerine ekledi.


Turizm Bakanı Ünal Üstel, Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar yaptıkları inceleme sonrası Sivil Savunma’nın dağıttığı yemekten yediler.

Sivil Savunma seyyar mutfak kurdu Sivil Savunma Teşkilatı, 10 kişilik bir ekiple otel önüne seyyar mutfak kurarak otelde kalan müşterilere öğlen yemeği verdi.

Otel müşterilerine Pazartesi ve Salı günü Sivil Savunma tarafından yemek verileceği daha sonra Kızılay’ın yemek vereceği öğrenildi.

Dün verilen öğlen yemeğinde etli kuru fasulye, pilav, mercimek çorbası, yoğurt, muz ve su verilirken, bugün verilecek yemek listesinde ezogelin çorbası, tavuk kavurma, şehriyeli bulgur pilavı, yoğurt, meyve ve su olacağı edinilen bilgiler arasında.

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Salamis OtelKoronavirüsKarantinaKKTC Koronavirüs
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