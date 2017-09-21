Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104001
ALTIN
145.411
DOLAR
3.5083
STERLİN
4.7586
EURO
4.1894
Sigara içenlerin tüketmesi gereken 9 besin
Sigarayı bırakamıyorsanız bu besinlere dikkat!
Ağlamanın insan sağlığına 6 faydası
Bırakın aksın göz yaşlarınız!
Depresyonla fotoğraf çekerek baş edebilirsiniz!
Depresyonla baş etmek için fotoğraf...
Hiç bir karga tarafından izlendiğinizi düşündünüz mü?
İzleniyorsunuz!
Kahve içmenin vücudumuza etkileri
Kahve içmenin vücudumuza etkileri

Salamis Yolu için 3 milyon TL'lik proje

Gazimağusada şehir için çok önemli olan İsmet İnönü Bulvarı’nın çevre düzenlemesiyle ilgili projenin ihale süreci tamamlandı.

21 Eylül 2017 Perşembe 13:59
Salamis Yolu için 3 milyon TL'lik proje

Gazimağusa Belediyesi’nin bütünüyle yenilenmesi ve çağdaş bir hale getirilmesi için hayata geçireceği İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme Projesi  ile ilgili trafik düzenlemeleri konusunda Gazimağusa Belediyesi’nde geniş çaplı bir toplantı yapıldı. Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, belediye meclis üyeleri ile Gazimağusa Polis Müdürlüğü Trafik Şubesi Amiri ile Gazimağusa karayolları dairesi yetkilisi ve yüklenici firma yetkililerinin katıldığı Trafik Komisyonu Toplantısı’nda projenin ilk etap çalışmalarının yapılacağı Fazıl Polat Paşa Camii ile DAÜ arasındaki bölgenin trafik düzenlemesi konuşuldu.

Salamis Yolu olarak bilinen İsmet İnönü Bulvarı’nı günümüz koşullarının gerisinde kalan keşmekeş görüntüden kurtaracak ve bütünüyle çağdaş standartlara kavuşturacak İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme Projesi’nin 1. Etap inşasına önümüzdeki günlerde başlanıyor. Yüklenici firmanın Uçanok Emlak ve İnşaat Şirketi’nin olduğu proje 3 milyon 412 bin 298 TL maliyetle hayata geçirilecek.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa’nın trafikle ilgili sıkıntılarını gidermek ve ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla zaman zaman trafik komisyonunun toplandığını ifade ederek, komisyonun bu kez ihale süreci tamamlanmış ve sözleşmeleri imzalanmış olan ve başlamasına artık saatler kalan İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme Projesi’nin başlangıcıyla ilgili toplandığını belirtti. Şehrin kalitesini ve standardını yükseltmek için son derece önem verdikleri projenin anıt çemberinden hastaneye kadar giden caddede özellikle DAÜ’den dolayı çok hareketliliğin olduğu ifade ederek, “buranın güzellikleri yanında disiplin altına alınması gerekmektedir. Bu düzenlemeyle cadde hem daha bayındır, hem  insanlara  huzur veren bir hale gelecek, hem daha güzel bir görüntü olacak hem de fonksiyonel olarak daha kullanışlı olacak” dedi.

“Şehrimizin bu projeye  ihtiyacı vardı. Uzun bir süreden beridir üzerinde çalışıyorduk ve bugün bu noktaya geldik” diyen Başkan Arter,” bu hafta dozer ilk kepçesini vurarak proje hayırlısıyla başlayacak” diyerek, ilk etap olarak en yoğun bölge olan Polatpaşa Camii ile DAÜ arasının yapılacağını, Anıt Çember ile Polatpaşa Camii arasını 2. etapta,  DAÜ ile Hastane arasının da 3. Etapta yapılacağını söyledi. Projenin yapım sürecinde trafikte sıkıntı yaşanmaması için alınacak önlemleri işin başında konuşacaklarını, hem halkın rahatsız olmaması hem işyerlerinin olumsuz etkilenmemesini istediğini söyledi.       İnşa sürecinde çalışanlara halkın da yardımcısı olması ricasında bulunan Başkan Arter, halka verilecek rahatsızlıktan dolayı şimdiden özür dileyerek 3 milyonu aşkın maliyetiyle büyük bir projenin hayata geçirileceğini söyledi.

Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı konuşmasında, bölgemizdeki trafiğin rahatlaması açısından son derece önemli bir proje olduğunu, benzer şekilde trafikte sıkıntının olduğu diğer noktalarda da çalışma yapılması gerektiğini ifade ederek, İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme Projesi’ni hayata geçireceği için Belediye Başkanı İsmail Arter’e teşekkür etti.

banner22
Son Güncelleme: 21.09.2017 14:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı: "Kıbrıs Türkü'nün önüne konulan suni engeller kaldırılmalı"
Akıncı: "Kıbrıs Türkü'nün önüne konulan suni engeller kaldırılmalı"
Anayolda giderken yandı!
Anayolda giderken yandı!
Yine et skandalı!
Yine et skandalı!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim