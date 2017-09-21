Salamis Yolu için 3 milyon TL'lik proje

Gazimağusa Belediyesi’nin bütünüyle yenilenmesi ve çağdaş bir hale getirilmesi için hayata geçireceği İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme Projesi ile ilgili trafik düzenlemeleri konusunda Gazimağusa Belediyesi’nde geniş çaplı bir toplantı yapıldı. Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, belediye meclis üyeleri ile Gazimağusa Polis Müdürlüğü Trafik Şubesi Amiri ile Gazimağusa karayolları dairesi yetkilisi ve yüklenici firma yetkililerinin katıldığı Trafik Komisyonu Toplantısı’nda projenin ilk etap çalışmalarının yapılacağı Fazıl Polat Paşa Camii ile DAÜ arasındaki bölgenin trafik düzenlemesi konuşuldu.

Salamis Yolu olarak bilinen İsmet İnönü Bulvarı’nı günümüz koşullarının gerisinde kalan keşmekeş görüntüden kurtaracak ve bütünüyle çağdaş standartlara kavuşturacak İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme Projesi’nin 1. Etap inşasına önümüzdeki günlerde başlanıyor. Yüklenici firmanın Uçanok Emlak ve İnşaat Şirketi’nin olduğu proje 3 milyon 412 bin 298 TL maliyetle hayata geçirilecek.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa’nın trafikle ilgili sıkıntılarını gidermek ve ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla zaman zaman trafik komisyonunun toplandığını ifade ederek, komisyonun bu kez ihale süreci tamamlanmış ve sözleşmeleri imzalanmış olan ve başlamasına artık saatler kalan İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme Projesi’nin başlangıcıyla ilgili toplandığını belirtti. Şehrin kalitesini ve standardını yükseltmek için son derece önem verdikleri projenin anıt çemberinden hastaneye kadar giden caddede özellikle DAÜ’den dolayı çok hareketliliğin olduğu ifade ederek, “buranın güzellikleri yanında disiplin altına alınması gerekmektedir. Bu düzenlemeyle cadde hem daha bayındır, hem insanlara huzur veren bir hale gelecek, hem daha güzel bir görüntü olacak hem de fonksiyonel olarak daha kullanışlı olacak” dedi.

“Şehrimizin bu projeye ihtiyacı vardı. Uzun bir süreden beridir üzerinde çalışıyorduk ve bugün bu noktaya geldik” diyen Başkan Arter,” bu hafta dozer ilk kepçesini vurarak proje hayırlısıyla başlayacak” diyerek, ilk etap olarak en yoğun bölge olan Polatpaşa Camii ile DAÜ arasının yapılacağını, Anıt Çember ile Polatpaşa Camii arasını 2. etapta, DAÜ ile Hastane arasının da 3. Etapta yapılacağını söyledi. Projenin yapım sürecinde trafikte sıkıntı yaşanmaması için alınacak önlemleri işin başında konuşacaklarını, hem halkın rahatsız olmaması hem işyerlerinin olumsuz etkilenmemesini istediğini söyledi. İnşa sürecinde çalışanlara halkın da yardımcısı olması ricasında bulunan Başkan Arter, halka verilecek rahatsızlıktan dolayı şimdiden özür dileyerek 3 milyonu aşkın maliyetiyle büyük bir projenin hayata geçirileceğini söyledi.

Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı konuşmasında, bölgemizdeki trafiğin rahatlaması açısından son derece önemli bir proje olduğunu, benzer şekilde trafikte sıkıntının olduğu diğer noktalarda da çalışma yapılması gerektiğini ifade ederek, İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme Projesi’ni hayata geçireceği için Belediye Başkanı İsmail Arter’e teşekkür etti.