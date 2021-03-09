SALAMİS YOLUNDAKİ AYDINLATMALARIN TAMİRATI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay ve Gazimağusa belediye Başkanı İsmail Arter, bu sabah teknik ekipleriyle birlikte aydınlatma için yolda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Gazimağusayı İskeleye bağlayan yolda, DAÜ çemberinden başlayarak Salamis çemberine kadar olan bölümün aydınlatmaları kabloların kopuk olması nedeniyle uzun bir süre yanmıyordu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canalatay, inmceleme sırasında yaptığı konuşmada, Salamis Yolununda yıllardır ciddi boyutta problem olan arızanın giderilmesi için mücadele verildiğini, Kıb-Tek, Karayolları Dairesi ve Gazimağusa Belediyesinin desteği ile çalışma başlattıklarını söyleyerek “en kısa zamanda Gazimağusa’yı şavklarına kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ise, “nasıl olsa yanmaz, böyle kalsın zihniyetiyle karşı karşıya kaldık uzun yıllar. Gelmiş geçmiş bakanları eleştirecek değilim ama karanlıktan dolayı Mağusa halkının büyük bir rahatsızlığı vardır. Ne güzel yol yapılmışken ışıkların yanmaması kabul edilecek bir şey değildir.” dedi. Karanlıktan dolayı güzergah üzerinde kazaların olduğunu, hatta bir yayanın hayatını kaybettiğini, buranın yıllarca bu şekilde kalmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Başkan Arter, işlerinin kolay olmadığını, tamirat yapmanın yenisini yapmaktan daha zor olduğunu söyledi. İsmail Arter, çalışma tamamlandıktan sonra yüklü de bir maliyet çıkacağını, bunun da projelendirme yaparken masaya yatırılması gerektiğini, bunun yanında çalışmayla ilgili bir takvimlendirme yapılmasının önemine dikkat çekti.