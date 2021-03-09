Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
4 buçuk yıl hapis cezası
4 buçuk yıl hapis cezası
Kira borcunu ödemediği gerekçesiyle başına inşaat demiriyle vurdu
Kira borcunu ödemediği gerekçesiyle başına...
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne cam kase fırlattı
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne...
Kirasını ödemedi diye başına inşaat demiriyle vurdu
Kirasını ödemedi diye başına inşaat...

SALAMİS YOLUNDAKİ AYDINLATMALARIN TAMİRATI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Gazimağusa Belediyesi, Salamis Yolu’ndaki yol aydınlatmalarının arızalarının giderilmesi için çalışma başlattı.

09 Mart 2021 Salı 15:46
524 Okunma
SALAMİS YOLUNDAKİ AYDINLATMALARIN TAMİRATI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay ve Gazimağusa belediye Başkanı İsmail Arter, bu sabah teknik ekipleriyle birlikte aydınlatma için yolda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Gazimağusayı İskeleye bağlayan yolda, DAÜ çemberinden başlayarak Salamis çemberine kadar olan bölümün aydınlatmaları kabloların kopuk olması nedeniyle uzun bir süre yanmıyordu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canalatay, inmceleme sırasında yaptığı konuşmada, Salamis Yolununda yıllardır ciddi boyutta problem olan arızanın giderilmesi için mücadele verildiğini, Kıb-Tek,  Karayolları Dairesi ve Gazimağusa Belediyesinin desteği ile çalışma başlattıklarını söyleyerek “en kısa zamanda Gazimağusa’yı şavklarına kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ise,  “nasıl olsa yanmaz, böyle kalsın zihniyetiyle karşı karşıya kaldık uzun yıllar. Gelmiş geçmiş bakanları eleştirecek değilim ama karanlıktan dolayı Mağusa halkının büyük bir rahatsızlığı vardır. Ne güzel yol yapılmışken ışıkların yanmaması kabul edilecek bir şey değildir.” dedi. Karanlıktan dolayı güzergah üzerinde kazaların olduğunu, hatta bir yayanın hayatını kaybettiğini, buranın yıllarca bu şekilde kalmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Başkan Arter, işlerinin kolay olmadığını, tamirat yapmanın yenisini yapmaktan daha zor olduğunu söyledi. İsmail Arter, çalışma tamamlandıktan sonra yüklü de bir maliyet çıkacağını, bunun da projelendirme yaparken masaya yatırılması gerektiğini, bunun  yanında çalışmayla ilgili bir takvimlendirme yapılmasının önemine dikkat çekti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiliz Yüksek Komiseri Lillie, CTP'yi ziyaret etti
İngiliz Yüksek Komiseri Lillie, CTP'yi ziyaret etti
TATAR: “AVRUPA BİRLİĞİ TARAFTIR”
TATAR: “AVRUPA BİRLİĞİ TARAFTIR”
"İrsen Küçük’ün Kıbrıs Türk Halkı’na hizmetleri daima takdirle anılacak"
"İrsen Küçük’ün Kıbrıs Türk Halkı’na hizmetleri daima takdirle anılacak"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim