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SALAMİS’TE GÜVENLİK ZAAFİYETİ Mİ VAR?

Bir Alman turistte koronavirüs tespit edilmesinin ardından karantinaya alınan Salamis Otel’de bugün hızlı tanı kitleriyle yapılan tarama sonucu toplam 34 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Kesin sonuç için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne gönderilen örneklerin ardından kesin sonuç akşam saatlerinde belli olacak. 

25 Mart 2020 Çarşamba 16:38
2342 Okunma
SALAMİS’TE GÜVENLİK ZAAFİYETİ Mİ VAR?

Bir Alman turistte koronavirüs tespit edilmesinin ardından karantinaya alınan Salamis Otel’de bugün hızlı tanı kitleriyle yapılan tarama sonucu toplam 34 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Kesin sonuç için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne gönderilen örneklerin ardından kesin sonuç akşam saatlerinde belli olacak. 

Alınan güvenlik önlemlerine karşı bu kadar kişinin test sonucunun pozitif çıkması sonucuna sosyal medyada “Orada nasıl güvenlik önlemleri alındı?” soruları yükselmeye başladı.

Otelde karantinaya alınan Alman turistlerin dışarı çıkarak gezdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine toplumda infial meydana gelmiş ve alınan güvenlik önlemleri bu görüntülerin ardından arttırılmıştı.

Salamis Otel’de karantina süresi boyunca görev alan ve testleri pozitif çıkan 7 polisin aileleri ile de temas ettiği iddiaları çalkalanırken, Sağlık Bakanlığı’ndan konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Anahtar Kelimeler:
Salamis OtelKarantinaKoronavirüsCoronavirüs
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sadasd 2020-03-25 17:14:17

asdasdasdasd

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sdf 2020-03-25 17:14:41

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sdf 2020-03-25 17:21:33

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