Salamis’teki karantinadan: “9. gün dışarı çıkmamıza izin vermediler”

Salamis Otel’de karantina altında bulunan Laura isimli Alman vatandaşı, kişisel sosyal medya hesabından karantinada oldukları 10 gün süresince fotoğraf paylaştı ve neler yaşadıklarını yazdı.

Otelde karantina altında bulunan Alman vatandaşı karantinadaki ilk 9 günlerinde dışarıya çıkabildiklerini vurguladı ve artan yemekleri de köpeklere yedirdiklerine dikkat çekti.

Denize de girdiğini söyleyen şahıs, odalarına götürülen su ısıtıcıları hakkında da konuştu: “Lüks isteklerimizi yerine getirdiler”

Son paylaştığı fotoğrafta da anlaşılabileceği gibi söz konusu şahsın odada yalnız kalmadığı da görülüyor.

“OTELİN BAHÇESİNDE VE PLAJ ALANINDA DOLAŞABİLİYORUZ”

Birinci gün: 14 gün boyunca Kuzey Kıbrıs’ta karantina altında olduğunuzu öğrenseniz ne yapardınız? Otel 14 gün boyunca karantina altında kalacak. İçeriye girişi-çıkış yasak. Otelin önünde polisler bizi koruyor. Otelin bahçesinde ve plaj alanında dolanmamıza izin verilmekte. Fakat bizlere odalarımızdan çıkmamamız tavsiye edilmekte. Selfservis büfeleri herhangi önlem olarak kapatıldı. Bunun yerine günde 3 kere yiyecek ihtiyaçlarımız odamızın önüne bırakılmaktadır. Aslında oteldeki her şey kapalı. Kuaförden spor salonuna, her şey…

“AKŞAMLARI DIŞARIDA KEDİ VE KÖPEKLERİ ARIYORUM”

Üçüncü gün: Günaydın bugün üçüncü gün. O kadar derin uyumuşum ki kapının çaldığını bile duymadım. Kapıyı açmadığımız zaman kapının önüne bırakıyorlar yemekleri. Farklı bir şeyler servis etmek için burada çalışanlar çaba harcıyor ama her seferinde çok yemek geliyor. Bunları bitiremiyoruz. O yüzden akşam çoğunlukla kedi ve köpekleri arıyorum. Onlara yiyemediğim şeyleri veririm. Burada çeşme sularını içemezsiniz. İhtiyaçlarımızı karşılamak için aşağıya iniyoruz.

Beşinci gün: Birçok insanın nikotin ve kafein ihtiyacından başı ağrıyor. Sırt ağrılarımız oluyor ve olabildiğince spor yapmaya çalışıyoruz.

“LÜKS İSTEKLERİMİZİ KARŞILAMAYI BAŞARDILAR”

Altıncı gün: Altıncı günümüz küçük umut ışıklarımız, tesellilerimiz, kedi ve köpeklerle bitiyor. Bu arada polis sahil şeridine geçişimizi kapattı. Bizi güvenli bir mesafeden izlemekteler. Tur rehberleri bizim için “lüks isteklerimizi” karşılamayı başardılar: Artık birer su ısıtıcısı sahibiyiz! Ayrıca bugün market bizim için açıktı. Böylece gerginliğimizi dindirecek atıştırmalıklar, yiyecekler satın alabildik.

“BU SABAH DENİZE GİRDİK”

Yedinci gün: Bugün sabah saatlerinde denize girdik. Diğer insanlarla aramızdaki mesafeye dikkat ettik. Oteldeki görevliler bizi fark edince odamıza geri gönderdi. Buradan Almanya’daki arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Durumu herkes ciddiye alsın.

“ODAMIZI TERK ETMEMİZE ARTIK İZİN VERİLMİYOR”

Dokuzuncu gün: Odamızı terk etmemize artık izin verilmiyor. Günümüz güzel başlamıştı. Köpeklere vermek üzere yemekleri hazırlamıştık. Ondan sonra kapının altından bir not atıldı. Odalarınızı artı terk edemezsiniz yazıyordu. 30 kişiden 13 kişide daha korona çıktığını öğrendik. Bunu öğrendiğinizden beri dışarıya çıkmamıza izin verilmiyor.

KIBRIS POSTASI