Salatalıkta zehir!

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerde 34 numunede 34 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmamıştır.

Yerli ürünlerde 8 numunede 7 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.

Mağusa sakinlerinden Osman Pazar’a ait Hıyarda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün İmha edilmiştir.