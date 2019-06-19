Salem iki gün daha tutuklu

(Kamalı Haber) - KKTC’de kaçak olarak kalan Mısır uyruklu zanlı Mostafa Saber Mahdy Salem, tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, zanlı Mostafa Saber Mahdy Salem’in K.K.T.C’de ikamet izinsiz bulunmak suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis, 18.06.2019 tarihinde Lefkoşa'da Surlariçi’nde yapılan genel kontrolde zanlı Mostafa Saber Mahdy Salem’in 16.01.2016 tarihinden itibaren KKTC'de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edilip, suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını belirterek, zanlının K.K.T.C'de hangi maksatlar ile bulunduğunun henüz tespit edilemediğini mahkemeye aktardı. Mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler olduğunu belirten polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.