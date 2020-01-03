Salem ve Ahmed'e 3 gün tutukluluk

(Kamalı Haber) - Ülkemize Kermiya Sınır Kapısından tasarufularındaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken yakalanan zanlılar Sanad Ali Blgasem Salem ve Ahmed Mohammad Mohammad Hassan Ahmed dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Halil Dümenci Sanad Ali Blgasem Salem ve Ahmed Mohammad Mohammad Hassan Ahmed’in 2 Ocak’ta saat 20.30’da Kermiya Sınır Kapısı’nda MXT 614 araçta yapılan aramada Ahmed Mohammad Mohammad’in tasarrufunda 150 gram, aracın torpido gözünde ise 40 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, Sanad Ali Blgasem Salem’in tasarrufunda uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 9 bin 310 TL’nin emare alındığını belirtti. Polis, suçüstü tutuklanan zanlıların gönüllü ifade verdiklerini söyledi. Polis, alınması gereken ifadeler, aranan bir şahıs ve soruşturulacak şahıslar olduğunu belirterek, zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.