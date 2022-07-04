Künye
Kıbrıs 36
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Matbaada hırsızlık! Zanlı mahkemeye çıkarıldı
Matbaada hırsızlık!
Yıllardır ülkede kaçak olduğu tespit edildi
Yıllardır ülkede kaçak olduğu tespit...
Paraları harcadı... Ekmek teknesini soydu!
Paraları harcadı... Ekmek teknesini soydu!
İki kadın hırsızlık yaparken polise yakalandı!
İki kadın hırsızlık yaparken polise...
Feci kazada 2 kişiyi ciddi şekilde yaraladı.. Alkol testini reddetti!
Feci kazada 2 kişiyi ciddi...
Flaş Haber
YAKIT TAMAMEN BİTTİ!
Kapat

Salgın devam ediyor, hasta-doktor ilişkisi koptu

Sevdiye Gökaydın’ın isimli kişi sosyal medyadan oğlunun Covid-19 olduğunu duyurarak sağlık sistemine isyan etti.

04 Temmuz 2022 Pazartesi 12:25
767 Okunma
Salgın devam ediyor, hasta-doktor ilişkisi koptu
banner48

Sevdiye Gökaydın’ın paylaşımı şöyle:

Kovid!

Tam bitti derken...

Yooo.....

Bittiğini söyleyen kimlerdi?

Hükümet mi?

Sağlık Bakanlığı mı?

Bitmedi!

Sindirildi!

Ve bu bilmem kaçıncı hortlamasıyla birlikte bizim evimize de girdi!

Deniz'im kovid oldu!

Tüm semptomlarıyla birlikte.

Ateş. Kemik ağrısı. Baş ağrısı. Mide bulantısı. Baş dönmesi. Öksürük.

Artık Pandemi Hastanesi yok!

Sahi...

Niye yok?

Kimin sivri zekâsı sonucu alındı bu karar?

Normal doktorlar doğal olarak temkinli ve pozitif hastalara bire bir bakmıyorlar.

Telefoniyen artık.

Oysa KOVİD denen illet de GRİP kategorisine alınmış!

E o zaman...???

Öksürük arttıkça arttı.

Dün gece sabaha kadar uyumadık.

Çocuk öksürüyor, öksürdükçe kan geliyor boğazdan.

Sakin ol Sevdiş...

Sakin...

Bir şey yok.

Kalbim sıkışıyor.

Sol kolum taş!

Panik atak zirvede!

Deniz'imin boğaz kan içinde.

Sonunda soluğu ACİL' de aldık

Halen acildeyiz. Bekliyoruz.

Acile gidilebiliyormuş.

Geldik.

1 saattir diğer tüm hastalarla birlikte aynı koltuklarda bekletiliyoruz.

Bu mudur sağlık? !

Bu mudur insan hayatı? !

Pandemi niye kapatıldı?

Acildeki hastalar neden ayrıştırılmıyor?

Sevgili Sağlık Bakanı...

Bence evine git! Kek yap.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hemşireler ve Ebeler Birliği'nden hükümete asgari ücret uyarısı
Hemşireler ve Ebeler Birliği'nden hükümete asgari ücret uyarısı
Uzun: Oksijenim bitiyor, bari kesinti “2 saat olacak” demeseydiniz!
Uzun: Oksijenim bitiyor, bari kesinti “2 saat olacak” demeseydiniz!
Erhürman: Okkalı zam var. Ama elektrik yok
Erhürman: Okkalı zam var. Ama elektrik yok










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim