Salgın nedeniyle KKTC’ye dönmek isteyenler başvuruda bulunacak

Sağlık Bakanlığı, yurt dışında bulunan ve koronavirüs salgını nedeniyle adaya dönmek isteyen vatandaşlar için yeni bir duyuru yaptı.

Duyuruda, söz konusu vatandaşların yakınlarının hastanın durumu ile ilgili ve hakkındaki gerekli bilgileri detaylı bir şekilde derleyerek başvuruda bulunması gerektiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

“Yurtdışında olup korona virüs salgını nedeni ile adaya dönecek olan hastalarımız, karantinasının ne şekilde olacağına karar verebilmemiz için, yakınları, hastanın durumunu anlatan bir dilekçe ve hastanın doktor raporuyla birlikte sağlık bakanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Yurt dışında olup bakanlığa gelemeyen hastalar ise hastanın adı soyadı, kimlik bilgileri, adresi, detaylı hastalık raporu ,uçuş bilgileri ve dilekçelerini 2272005 numaralı direkt hattı arayarak ulaştırmasi gerekmektedir.Kamuoyuna duyurulur.”