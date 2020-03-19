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Salgın nedeniyle KKTC’ye dönmek isteyenler başvuruda bulunacak

Koronavirüs salgını nedeniyle KKTC’ye dönmek isteyenlerin detaylı bilgileri barındıran bir dilekçeyle başvuru yapması gerekiyor.

19 Mart 2020 Perşembe 11:42
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Salgın nedeniyle KKTC’ye dönmek isteyenler başvuruda bulunacak

Sağlık Bakanlığı, yurt  dışında bulunan ve koronavirüs salgını nedeniyle adaya dönmek isteyen vatandaşlar için yeni bir duyuru yaptı.

Duyuruda, söz konusu vatandaşların yakınlarının hastanın durumu ile ilgili ve hakkındaki gerekli bilgileri detaylı bir şekilde derleyerek başvuruda bulunması gerektiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

“Yurtdışında olup korona virüs salgını nedeni ile adaya dönecek olan hastalarımız, karantinasının ne şekilde olacağına karar verebilmemiz için, yakınları, hastanın durumunu anlatan bir dilekçe  ve hastanın doktor raporuyla birlikte sağlık bakanlığına başvurmaları gerekmektedir. 

Yurt dışında olup bakanlığa gelemeyen hastalar ise hastanın adı soyadı, kimlik bilgileri, adresi, detaylı hastalık raporu ,uçuş  bilgileri ve dilekçelerini 2272005 numaralı direkt hattı arayarak ulaştırmasi gerekmektedir.Kamuoyuna duyurulur.”

Anahtar Kelimeler:
KKTC KoronavirüsKoronavirüsCoronavirüs
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