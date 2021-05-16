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Salgın önlemleri altında kutlanan Ramazan Bayramı sona erdi

16 Mayıs 2021 Pazar 13:22
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Salgın önlemleri altında kutlanan Ramazan Bayramı sona erdi

 Covid-19 salgını önlemlerinin gölgesi altında kutlanan Ramazan Bayramı sona erdi. Ramazan Bayramı’nın koronavrüs salgını önlemleri çerçevesinde alınan kararlar altında kutlanmasından dolayı, bayram ziyaretleri ev içerisinde 10 kişi ile sınırlı olarak yapıldı.

Her yıl bayram dolayısı ile Merkezi Cezaevi’nde düzenlenen açık görüş, Fuar Alanı’nda kurulan bayram yeri, ayrıca lunapark, festival alanı ve benzeri etkinlikler salgın nedeniyle bu yıl da gerçekleştirilmedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı, yarından itibaren yeniden salgınla birlikte ortaya çıkan yeni normaldeki faaliyetlerine dönecek.

Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı
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