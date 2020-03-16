Salgın riskine rağmen çadırda eylem

Corona virüsü salgın riskine rağmen, Büyükkonuk belediyesi çalışanları küçücük bir çadırın içerisinde grev yapmaya devam ediyor.

İşte Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ)'dan açıklama:

Büyükkonuk Belediyesi çalışanları süresiz grevin 8.günündedir. Büyükkonuk Belediyesi çalışanları Aralık, 13.Maaş, Ocak ve Şubat maaşları olmak üzere 4 maaş gerilikleri ve Toplu İş Sözleşmesinden kaynaklı haklarla birlikte 1.3 milyon tl alacağı vardır.

Büyükkonuk Belediyesinde bütçenin geçmesi ile çeşitli bakanlıklardan yardım aktarılacağını iddia eden başkan, bir çok noktada olduğu gibi bu noktada da verdiği sözler havada kalmıştır. Sürdürülebilir bir yapıyı konuşmak yerine , sürekli “ordan burdan para gelecek” rüyası görmeye devam etmektedir.

Geldiğimiz nokta ile ilgili olarak hiçbir somut öneri, çaba ortaya koymayan Belediye Başkanının getirdiği sürecin tıkandığını görmekteyiz. Bu noktadan itibaren, belediyenin, Büyükkonuk beldesinin önünü açması için Belediye Başkanının İstifanın en önemli çözüm yolu olduğunu belirtmek isterim.

Buradan tüm yetkili mercilere seslenerek açık bir suç duyurusunda bulunuyoruz. Yasalara aykırı olmasına rağmen toplumun en temel hakkı olan su ihtiyacı karşılaması için izin verdiğimiz vezne hizmetini yürüten Belediye Başkanı, tek imza ile ödeme yapma yetkisi olmamasına rağmen, topladığı parayı “grev kırıcılarına” ve piyasadaki belli isimlere usülsüz bir şekilde aktarmaktadır. Bu konuda ilgili tüm yetkililerin burada bunu engellemesi adına adım atması gerekmektedir.

Süresiz grevimizin 8.gününde bazı belediye başkanlarımızın iyi niyetli çabaları dışında, ne UBP-HP hükümetinden ne de belediyeleri bağlı olduğu İçişleri Bakanlığından herhangi bir çağrı veya herhangi bir girişim göremediğimizi üzülerek berlitmek isterim.

Salgın bir hastalığın tehdidi altında bulunan ülkemizde en önemli mücadele birimi olan yerel yönetimlerden birtanesi Büyükkonuk Belediyesinde çalışanlar 4 aylık alacakları ile birlikte hayatlarını zar zor idame ederken, kriz yönetimini iyi yönettiği iddia eden hükümetden malesef 8 gündür herhangi bir girişim görmek yerine, belli belediyeler aracılığı ile İçişleri Bakanlığının grev kırma çabalarını da kınıyoruz. Bu noktada diğer Belediye Başkanlarının ve belediye emekçilerinin greve gösterdikleri saygı adına da teşekkür ederiz.

DEV-İŞ Federasyonuna bağlı Devrimci Genel-İş Sendikası olarak bu haklı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu insanlık dramını yaşatanların ve buna göz yumanlarında sonuna kadar karşısında olacağımızı belirtirken, özellikle DAÜ-SEN’e maddi manevi desteğinden ve diğer dayanışma ve destek belirten tüm herkese teşekkürü borç biliriz.

ÖMER NAŞİT

DEVRİMCİ GENEL-İŞ BAŞKANI