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Salı günü ülke genelinde kar etkili olabilir

14 Mart 2022 Pazartesi 08:17
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Salı günü ülke genelinde kar etkili olabilir
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“15 Mart Salı günü ise karla karışık yağmur ve kar yağışı ülkenin tamamında etkili olabilir” diyen Raif İlker Buran, 16 Mart Çarşamba günü havanın az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacağını; 17 Mart Perşembe günü parçalı, çok bulutlu zamanla sağanak yağmur olacak. 18-20 Mart tarihleri arasında ise hava paçalı bulutlu olacak” dedi.

Meteoroloji Dairesi Müdürü’nün verdiği bilgilere göre, hava sıcaklığı, bugün ve salı günü 10-13°C dolaylarında; çarşambadan itibaren ise 15-18°C dolaylarında seyredecek.

Rüzgar; pazartesi ve salı günleri kuzeyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı şeklinde esecek. Diğer günlerde kuzey ve doğudan, orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak devam edecek.

15-16 Mart tarihlerinde sabah saatlerinde de don olayı bekleniyor.

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