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Sallandık! Kıbrıs’ta 3 ayrı saatte deprem oldu

Meteoroloji Dairesi’nden verien bilgiye göre, bugün saat 01:37 , 10:40 ve 11:18 lokalde olmak üzere, Daireye bağlı Erenköy Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 110 km uzaklıkta, hafif ile orta şiddette ve aletsel deprem meydana geldi.

15 Nisan 2020 Çarşamba 15:26
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Sallandık! Kıbrıs’ta 3 ayrı saatte deprem oldu

Meteoroloji Dairesi’nden verien bilgiye göre, bugün saat 01:37 , 10:40 ve 11:18 lokalde olmak üzere, Daireye bağlı Erenköy Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 110 km uzaklıkta, hafif ile orta şiddette ve aletsel deprem meydana geldi.

Richter Ölçeğine göre sırasyla ML:4.3 , ML:4.9 ve ML :4.7 olan üç deprem kaydedildiği belirtilen açıklamada, yapılan ilk değerlendirme sonucunda depremlerin merkez üslerinin 35.7 Kuzey ve 35.4 Doğu Koordinatları arasında, yaklaşık 8 ila 27 km arasındaki derinliklerde Kıbrıs’ın kuzey doğusunda deniz de olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler:
KıbrısDeprem
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