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Samanbahçe Festivali 22 Haziran'da...

“Studio 21.cc” tarafından organize edilen Samanbahçe Festivali, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi işbirliği ve katkılarıyla, 22 Haziran Cumartesi günü Lefkoşa’nın Samanbahçe bölgesinde gerçekleştirilecek.   

16 Haziran 2019 Pazar 11:09
Samanbahçe Festivali 22 Haziran'da...

Studio 21.cc Direktörü Derviş G. Zeybek yaptığı yazılı açıklamada, tarihsel ve kültürel anlamda Lefkoşa’nın simgesi olmuş Samanbahçe Evleri’nde gerçekleşecek festivalde, gün boyunca atölye çalışmaları, spor aktiviteleri, jonglörler, dans gösterileri, yemek ve el işi standları, bisiklet turları ve müzik gruplarının yer alacağını belirtti. 
Studio 21.cc tarafından organize edilen, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Kıbrıs Vakıflar İdaresi işbirliği ve katkıları ile düzenlenen Samanbahçe Festivali’nin sponsorları arasında Atakom Ltd., Cumhurbaşkanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi bulunuyor.    
Sanatın birleştirici gücünü kullanarak toplumsal alanlarda kaliteli zaman geçirmenin teşvik edileceği festival ile Studio 21.cc Akademi tarafından gerçekleştirilecek atölye çalışmalarının çocuk ve gençlerin hayatına pozitif etki yaratması amaçlanıyor.     
Festivalde Studio 21.cc ve LTB, bölgede yapılacak yeşillendirme çalışmaları ile LTB Yeşil Balkon Projesinin tanıtımını gerçekleştirecek. Yeşil Balkon Projesi ile şehirde yeşilin ve doğanın önemine vurgu yapılacak. Bölgeye yeniden geri dönüşüm üniteleri ve yeni küçük çöp tenekeleri yerleştirilecek.     
Kıbrıs Vakıflar İdaresi öncülüğünde uzun bir döneme yayılacak olan tadilat çalışmaları ve mahalleye yerleştirilecek bank/oturma grupları ile Samanbahçe Evlerinin güzelliği ön plana çıkarılacak. 
KİTAP OKUMA BÖLÜMÜ VE SOKAK KÜTÜPHANELERİ  
Festival kapsamında kurulacak ¨Kitap Okuma Bölümü¨ ve Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından bölgeye yerleştirilen Sokak Kütüphaneleri sayesinde Samanbahçe Evlerinin güzelliği kitap okuyarak ve paylaşarak yeniden hatırlanacak.         
Ziyaretçiler gün içinde yapılacak Grafitti/Duvar Resmi uygulamalarını yerinde inceleyebilecek. 
Samanbahçe Festival’inde gün boyunca atölye çalışmaları, çeşitli sokak performansları, bisiklet turları düzenlenecek, yemek ve el işi standları kurulacak ve birbirinden farklı müzik grupları konser verecek.

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Anahtar Kelimeler:
Samanbahçe Festivali
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