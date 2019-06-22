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Samanbahçe’de Festival Var

Studio 21 & Yuka Blend tarafından organize edilen, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin işbirliği ve katkıları ile düzenlenen Samanbahçe Festivali, bugün yapılıyor.

22 Haziran 2019 Cumartesi 16:16
Samanbahçe’de Festival Var

Atakom Ltd, Cumhurbaşkanlığı ile Eski Eserler ve Müzeler Dairesi sponsorluğundaki festivalde bölgede yapılan yeşillendirme çalışmaları tanıtılacak ve Samanbahçe, “Lefkoşa’nın 2019 Yılı Yeşil Balkonu” olarak takdim edilecek.

Saat 10.00’da başlayan etkinlikte DJ performansları, jonglörler, dans gösterileri, atölye çalışmaları, bisiklet turları, LTB Yeşil Balkon Yarışması tanıtımı ve yeşillendirme çalışmaları yer alacak.

Ayrıca; nefes, yoga, fitnes, dans ve el işi atölye çalışmalarının da yapılacağı etkinlikte; kitap okuma bölümünde LTB kitap paylaşım noktalarının tanıtımı da yapılacak.

Festivalde elişi, yiyecek-içecek, sanat eserleri, bisiklet ve kitap stantları kuruldu.

Festival, Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın Latin Konseri ile son bulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Samanbahçe
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