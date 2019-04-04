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Samani: "Siyasi eşitliğin pazarlığı olmaz"

04 Nisan 2019 Perşembe 16:47
Samani: "Siyasi eşitliğin pazarlığı olmaz"
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Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı Meltem Onurkan Samani, 40 yıl önce üzerinde anlaşılmış olan iki kesimli, iki toplumlu siyasal eşitliğe dayalı federal çözüm modelinin ayrılmaz bir parçası olan siyasal eşitliğin müzakere edilebilecek bir parametre olmadığını söyledi.

 Samani, uzlaşılmış konulardan Kıbrıs Rum tarafının geri adım atmasından sadece Kıbrıs Türk tarafının değil, üçüncü tarafların da rahatsızlık duyduğunu ve bu konuda Kıbrıs Türk tarafına hak verildiğini kaydetti.

 Samani, BRT’de yayımlanan bir programda, Kıbrıs sorunuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“ KIBRIS RUM HALKINI ÇÖZÜME HAZIRLAMADILAR”

Rum liderliğinin, 40 yılı aşkın süren müzakere sürecine rağmen, toplumunu çözüme hazırlamadığı kanaatinde olduğunu ifade eden Samani, Rum tarafının, üzerinde 40 yıldır anlaşılan iki kesimli, iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm modelini isteyip itemediğine ve siyasi eşitliğe hazır olup olmadığına artık karar vermesi gerektiğini söyledi.

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Rumların, “istemiyorum” veya “hazır değilim” diye açıkça söylemediği için BM Genel Sekreteri Gutteres’in son bir niyet yoklaması yapması amacıyla Lute’u görevlendirdiğini anlatan Samani, Lute’un, taraflara niyet yoklaması yaptığını, aynı zamanda da eğer niyet varsa temel parametreleri ve referans şartlarında hem fikir olunup olunmadığını test etmeye çalıştığını kaydetti.

Siyasi eşitliğini Kıbrıs Rum tarafınca tartışmaya açılmasının kabul edilemeyeceğini dile getiren Samani, “Çünkü siyasi eşitlik müzakere edilen bir şey değildir veya pazarlık edilebilecek bir parametre değildir. Siyasi eşitlik, en az 40 yıl önce üzerinde uzlaşılmış çözüm modelinin ayrılmaz bir parçasıdır, çözümün kendisidir; yani siyasi eşitliğe dayalı federasyondur” dedi.

BM parametrelerinde de siyasi eşitlikle birlikte siyasi eşitliğin ne olduğunun tanımlandığını anlatan Samani, BM’nin tanımladığı siyasi eşitliğin, siyasi karar mekanizmalarına toplumların siyasal olarak etkin katılımını ifade ettiğini kaydetti.

 “ÜÇÜNCÜ TARAFLAR DA, UZLAŞILMIŞ KONULARDAN GERİ ADIM ATILMASINDAN RAHATSIZ”

 Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in uzlaşılmış konularda geri adım atmasının sürece hiç yardımcı olmadığını ve iyimser olunmasını engellediğini ifade ederek, Crans Montana’da üçüncü tarafların da geri adımları gördüğünü anlatan Samani, Anastasiadis’in ortaya alternatifler de koymadığını belirtti.

Samani, “Şu anda da, üçüncü taraflar, kararlara etkin katılımdan veyahut uzlaşılmış konulardan geri adım atılıyor olmasından rahatsızlık duyduklarını ifade etmektedirler. O konuda bize hak verdiklerini ifade etmektedirler” diye konuştu.

Samani, Rum lideri Anastasiadis sanki iki devleti kabul etmiş de Cumhurbaşkanı Akıncı kabul etmiyor gibi Cumhurbaşkanı’na karşı haksız eleştiri yapıldığını belirterek, Anastasiadis’in net bir şekilde iki devlete karşı olduğunu açıkladığını anımsattı.

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Vatandaş20 2019-04-04 20:26:23

Rum gazın üstüne oturma, Türkiye'yi ve KKTC'yi köşeye sıkıştırma peşinde. Boyundan büyük işlere kalkışıyor.

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