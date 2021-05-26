Sami Dilek yolsuzluk iddialarına yanıt verdi

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL

Kamu-İş Eski Başkanı Sami Dilek, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Bahar Sancar ile A’dan Z’ye programına konuk olarak hakkındaki yolsuzluk iddialarına cevap verdi ve önemli açıklamalarda bulundu.

Kamu-İş Eski Başkanı Sami Dilek, son zamanlarda hakkında çıkan yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Bahar Sancar ile A’dan Z’ye programında yanıt verdi. Dilek söz konusu iddiaları kesinlikle kabul etmediğini ve toplumun tüm kesimlerinin kendisini tanıdığını söyledi. Dilek, “Bu iddiaları ortaya atanları kınıyoruz. Bizleri kamuoyu önünde zan altında bırakacakların zanneden kişilerin yalan beyanlarla yapılan söylemlerdir. Kendi başarısızlıklarının korkuları ve endişeleri, üyelerin kendilerine karşı güvensizliği ve yaşadıkları paniğin bir açıklaması ve acizliğidir. Bu açıklamaları ve açıklama yapanları, geçmiş yönetim adına ve Kamu-İş adına kınıyoruz” şeklinde konuştu.

İki Denetleme Kurulu üyesinin görevden alınması hakkında da açıklama yapan Dilek, “Bildiğim kadarıyla denetleme talebinde bulunan denetim kuruluna bu fırsat verilmedi. Genel kuruldan seçilmiş ve tüzük gereği genel kurula karşı sorumlu olan denetim kurulunun görevden alınmasını demiyor. Yani kelime oyunlarıyla görevden almadık diyor ama ihraç ettik diyor 9 ay” açıklamasını yaptı ve ardından eleştiride bulunarak, “Siz bu insanları neye dayanarak ihraç ettiniz? Bir soruşturma yaptınız mı? Bu insanlar size ne yaptı? Bunu disiplin kurulunu göreve çağırıp orada bir soruşturma açtınız mı?” diye sordu.

Dilek, açıklamasının devamında, “Tüzük gereği bunlar yerine getirildi mi? Bir despot ve diktatör yönetim noktasında sonuç çıkıyor ortaya. Demek ki burada bazı şaibeler var. Kendi Korkuları var mali ve sendikal konularla ilgili ve bunları denetlemeden korkan ve engelleyen bir anlayış ve yapının ortaya çıkması durumudur. Bu da bir şaibedir” şeklinde konuştu.

Dilek, “Bir panik ve korku var sendikada. Bazı üyelerin yaşananlardan rahatsız olması ve benim yeniden göreve gelme ihtimalimden rahatsız olduğu için panik oldular. Benimde isyan ettiğim ve eleştirdiğim noktalarda bir endişe yaşanıyor tekrar benim göreve gelmemle ilgili. Televizyonlarda elini kolunu sallayarak, bağırarak, çağırarak, ağzına geleni kamuoyunu yanıltma noktasında söyleyerek bizleri zan altında bırakmaya çalışıyorlar” dedi.

Söz konusu iddialara açıklık getiren Dilek, “Zannediyorlar ki alnımız açık değil. Zannediyorlar ki bizim geçmişimiz yok. Herkes saygı duyuyor bize hala daha. Görevde olduğumuz dönemde yaşanan bazı mücadelelerden dolayı bizlere saygı duyuruyor. Ama görevi bırakmadık. Kamu-İş’i yıllarca çalışarak, büyük mücadeleler vererek, sıfırdan kapanmış batmış bir noktadan alıp bugün memleketin en güzel en büyük, en iyi işi yapan, üyesine değer veren bir ortam oluşturduk. Eğer üyemiz ve çalışanımız bizlerden tekrar gel bize geçmişte verdiğin emeği, huzuru, hakkı, adaleti ve işleri yapma noktasında görev verirse, biz göreve her zaman hazırız” diyerek yeniden sendika başkanlığı yapmaya sıcak baktığını söyledi.

Dilek, “Kamu-İş bugün buraya geldiyse, bize hırsızlık yaptı, bize yolsuzluk yaptı diyenler, bugün bizim altın tepside sunmuş olduğumuz 5 tane toplu iş sözleşmesinin sefasını sürüyorlar. Ama o sözleşmeler yapılırken öyle kolay yapılmadı. Gece gündüz sendikada yattık, devlet yetkilileri ile görüştük. Çalışanlarla mücadelemizi birlikte verdik. Şu anda yapılmış olan o 4 katlı binanın içinde her köşesinde imzam var. O anlayışla, şeffaflıkla, dürüstlükle mücadele vererek sendikayı bu noktalara getirdik. Bu zamana kadar tüm siyasilerle iyi ilişkiler kurduk, sendikamızda misafir ettik ama kimsenin adamı olmadık. Hiç kimseden bir zafiyet istemdik. Her şey bağırama çağırma değildir. Haklarını sonuçta masa başında alıyorsun” ifadelerini kullandı.

Ortaya atılan yolsuzluk iddialarının neden bu zamana kadar mahkemeye taşınmadığını soran Dilek, “Burada soruyorum Sami Dilek veya yönetimdeki herhangi biri tarafından bir yolsuzluk yapıldıysa neden bu kadar sene mahkemeye vermediniz veya denetim kurulunu çağırıp, disiplin kuruluna vermediniz” dedi.

Söz konusu iddialar hakkında yasal süreci başlatıp başlatmayacakları sorusuna yanıt veren Dilek, “Avukatımızla görüşüp ona göre ne yapmamız gerektiğine bakacağız. Veya üyeleri çağırıp, üyelere talepte bulunup görevimizin tekrar geri verilmesini çalışanlardan talep edeceğiz. Veya içerideki durumlara göre onların yaptığı yanlışları, usulsüzlük ve sorunları varsa onları yargıya taşıyacağız” şeklinde konuştu.