Sami Hamidi baba oluyor

Ünü artık KKTC adasını aşan ünlülerin spor eğitmeni olarak ün salan vücut geliştirme şampiyonu Kıbrıslı Türk sporcu Sami Hamidi, 'Survivor 2019' yarışmasıyla tanınan Melisa Emirbayer ile geçtiğimiz ay evlenmişti.

Kıbrıs'ta evlenen Emirbayer-Hamidi çiftinin bebekleri oluyor.

Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda hamile olduğunu duyuran Melisa Emirbayer, paylaşımına bebeğinin kalp atışlarını da ekledi. İlk kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan 26 yaşındaki Melisa'nın gönderisinde şöyle dedi:

" Yeni yaşımın bana getirdiği en güzel hediye. Ve duyduğum en güzel ses, melodi “senin kalp sesin bebeğim. O ana kadar 25 yaşıma kadar geçirdiğim tüm yıllarımı unutturdun. Unutamayacağım bir yaş oldu benim için (26). Artık üç kişilik bir aileyiz"