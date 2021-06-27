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Sammy's Otel yeniden faaliyete girdi

Girne ilçesinde yer alan butik otel Sammy's Hotel Restaurantı güzel bir etkinlik ile açılışı yaptı..

27 Haziran 2021 Pazar 11:45
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Sammy's Otel yeniden faaliyete girdi

Otel pandemi döneminde kapalı olduğundan her işletme gibi sıkıntı yaşadı..

Aile oteli olan Sammy's Hotel'in restaurantı yeniden  sıcak ve samimi ortamıyla kapılarını müşterilerine açtı.


Açılışa özel yemekte konuşma yapan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü Otel Direktörü Nergis Mumcu'yu böylesi guzel bir otele sahip çıktıkları için tebrik ederek, kendilerinin her türlü desteği böylesi küçük butik otellere vereceklerini,Girne içerisinde bu tarz küçük otellerin Kıbrıs mutfağını  ve Kıbrıs kültürünü tanıtabilecek en güzel yerler olduğunu da  sözlerine ekledi .. Güngördü, Otel Direktörü Nergis Mumcu'nun eşi Mustafa Mumcu ve kız kardeşi Ayşen Kamburoğlu'na da teşekkü
r ederek sözlerini tamamladı.

Otel misafirleri  canlı müzik eşliğinde  bu özel gecede eğlencenin tadını çıkarma fırsatı buldu..

Anahtar Kelimeler:
Sammys OtelGirneSammys Hotel RestaurantNidai Güngördü
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