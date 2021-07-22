Sammy’s Otel İpek Amber İle kulakların pasını sildi.

Güçlü sesi ve başarılı yorumuyla beğeni kazanan sanatçılarımızdan İpek Amber Sammy's Otelde sahne aldı.

kendine has yorumu İle birlikte söylediği şarkıları İle dinleyicilerin beğenisini her zamanki gibi aldı. Gece boyunca seslendirdiği hem duygusal hem de hareketli şarkılarıyla eğlencenin dolu dolu yaşanmasını sağladı.

Latin dans yaparak güzel şarkılar İle bütünleşen güzel görüntüler ortaya çıktı..

Otel direktörü Nergis Mumcu ve kıymetli eşi Mustafa Mumcu gece boyunca misafirleri ile birlikte sohbet ederek ilgilenmeleri gözlerden kaçmadı..

Güzel bir etkinlik ile Girne ilçesine butik otel olarak damgasını vuran Sammy's Otel geceleri devam ediyor...