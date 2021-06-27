Sammy's Otel yeniden faaliyete girdi

Otel pandemi döneminde kapalı olduğundan her işletme gibi sıkıntı yaşadı..

Aile oteli olan Sammy's Hotel'in restaurantı yeniden sıcak ve samimi ortamıyla kapılarını müşterilerine açtı.



Açılışa özel yemekte konuşma yapan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü Otel Direktörü Nergis Mumcu'yu böylesi guzel bir otele sahip çıktıkları için tebrik ederek, kendilerinin her türlü desteği böylesi küçük butik otellere vereceklerini,Girne içerisinde bu tarz küçük otellerin Kıbrıs mutfağını ve Kıbrıs kültürünü tanıtabilecek en güzel yerler olduğunu da sözlerine ekledi .. Güngördü, Otel Direktörü Nergis Mumcu'nun eşi Mustafa Mumcu ve kız kardeşi Ayşen Kamburoğlu'na da teşekkü

r ederek sözlerini tamamladı.

Otel misafirleri canlı müzik eşliğinde bu özel gecede eğlencenin tadını çıkarma fırsatı buldu..