Şan: Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile yürümeye devam edeceğiz

Maliye Bakanı Alişan Şan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 39. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Maliye Bakanı Şan mesajında;

“Bir asrı aşkındır bu topraklarda varlık mücadelesi sürdürmekteyiz. Atalarımız 1878 yılından itibaren önce İngiliz’e ardından da Rum-Yunan ikilisine karşı varlık mücadelesi vermiştir. Bu topraklardan köklerimizi söküp atmak istemişlerdir. Fakat bizler birbirimize kenetlenerek, daha güçlü bir şekilde topraklarımıza kök salarak, yok edilmek istediğimiz topraklardan genç Cumhuriyetimizi filizlendirmesini bilerek dünyaya sesini duyurmuş bir milletiz.

1878 Yılından itibaren İngiliz İdaresinde zorlu süreçler yaşadık. Bayrağımızdan, Türklüğümüzden vazgeçirilmek istendik. Fakat Biz toplum olarak ne değerlerimizden ödün verdik nede İngiliz idaresine boyun eğdik. İnandığımız değerler uğruna mücadele ettik. Bir gün mutlaka gelecekler umuduyla beklediğimiz Türk Askeri’nin adaya gelmesini sağladık. 1963 sonrası dünyanın gözleri önünde katliamlara uğrayıp, yok sayıldık. Yine yılmadan, umutlarımızı tüketmeden mücadelemize sarıldık. Çünkü biz en zor anımızda yanımızda olan Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’ne inandık. 1974 Yılında gerçekleştirilen Mutlu Barış Harekâtı’nın ardından adamıza gelen barış ve huzur ortamını 1983 yılında dünya ve tarih önünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilan ederek taçlandırdık.

Genç Cumhuriyetimiz bugün 39 yaşında. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteğiyle 11 Kasım 2022 tarihinde Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olarak kabul edildik. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan’ın sığ politikalarının esiri olan AB ve BM’nin halkımızı uluslararası toplumun saygın bir üyesi olmasını engelleme yoluna gittiğini gördük. Hal böyle olunca Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürüttüğümüz iki devletlilik politikasının ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ispatlamış oldular. Kıbrıs’ta sürdürülebilir, adil ve kalıcı bir çözüm ancak ve ancak 1963 yılından itibaren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin gasp ettiği haklarımızın geri iade edilmesi ve iki egemen eşit devlet statüsünün tescil edilmesiyle sağlanabilir. Bu bağlamda eşit egemen devlet olarak KKTC’nin tanınması ve tüm uluslararası platformlarda Kıbrıs Türkü’nün sesinin duyulması için yanımızda duran Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile yürümeye devam edeceğiz.

Bugün 39. Yılını kutladığımız genç Cumhuriyetimiz geçmişte canı pahasına mevzilerde mücadele eden Aziz Şehitlerimizin, ter döken Kahraman Gazilerimizin bizlere bir emanetidir. Emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Vermiş oldukları mücadelelerle bizlere Cumhuriyetimizi hediye eden başta Liderimiz Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş olmak üzere, Aziz Şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan Kahraman Gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, aramızda olan Kahraman Gazilerimize sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum.

Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun” dedi.