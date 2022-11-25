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Şan: “Biz birlikte çok daha güçlüyüz”

Maliye Bakanı Alişan Şan, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerimizle ve yetkilileriyle gönlümüz de yolumuz da bir” diyerek, birlikte daha güçlü olduklarını vurguladı.

25 Kasım 2022 Cuma 16:08
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Şan: “Biz birlikte çok daha güçlüyüz”



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Maliye Bakanı Şan, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ve heyetini kabul etti.

-Şan

Maliye Bakanı Şan kabulde yaptığı konuşmada, anavatandan gelen kıymetli misafirleri bakanlığında ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Şan, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerimizle ve yetkilileriyle gönlümüz de yolumuz da bir. Ortak adım atmamız gereken ne varsa yapmaya, halkımıza daha iyi hizmet sunmaya her zaman hazırız” şeklinde konuştu.

“Milletin vekili olarak geldiğim makamda, tüm Türk dünyasıyla daha yakın iş birliği içinde hizmet sunmaya hazırım” diyen Bakan Şan, “Biz birlikte çok daha güçlüyüz” vurgusu yaptı.

-Dursun

TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selim Dursun da, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun selamlarını getirdiğini ifade ederek, gönüllerinin her zaman KKTC’deki soydaşlarıyla olduğunu belirtti.

Dursun, “Böyle güzel bir günde gelmek bizlere kısmet oldu. Daha güzel günlerde vesile olacak yarınlarımız olsun” dedi.

Ardından karşılıklı fikir teatisinde bulunuldu. Görüşmede, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Maliye Bakanı Alişan Şan’a hediye takdiminde de bulundu.

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