Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü tutuklandı...
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü...
Taciz iddiasıyla tutuklanan otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Zorla fuhuş yaptırdı!
Zorla fuhuş yaptırdı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
banner107

Şan, Kadın Hakları Günü'nü kutladı...

Maliye Bakanı Alişan Şan, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

05 Aralık 2022 Pazartesi 11:38
0 Okunma
Şan, Kadın Hakları Günü'nü kutladı...



Şan, bir toplumunun uygarlık yolunda gösterdiği ilerleme, kadına verdiği değer ve haklarla doğru orantılı olduğunu kaydetti.

Şan, Türkiye Cumhuriyeti’nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bütün dünyaya örnek olan bir devrim ile 1934 yılında pek çok Avrupa ülkesinden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyarak, Türk Kadınına verdiği önemi gösterdiğini belirtti.

Türk ulusunun bir parçası olan Kıbrıs Türk Halkı’nın da Atatürk’ün ilke ve devrimlerini her zaman kendine şiar edindiğini kaydeden Maliye Bakanı Alişan Şan, kadının önemli ve saygın bir yeri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Tarih boyunca milletimizin var oluş mücadelesinde canını ortaya koyan kadınlarımız, bugün de çalışma hayatında, siyaset arenasında, yasama, yürütme ve yargıda, sanatta, sporda, sosyal ve kültürel alanda, eğitimde, hukukta, aile içinde… Kısacası toplumsal yaşamda önemli başarılara imza atmış, kalkınma hamlesi olan Cumhuriyetimizin yükselmesine önemli katkılar sağlamaktadır.”

Şan, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutlayarak, kadınların hayatın her alanında daha güçlü bir şekilde yer almasını diledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektriksel kısa devrelere dikkat!
Elektriksel kısa devrelere dikkat!
Memur-Sen'den çağrı...
Memur-Sen'den çağrı...
Kürşat Özer, Kadın Hakları gününü kutladı
Kürşat Özer, Kadın Hakları gününü kutladı








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim