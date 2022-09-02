Künye
Kıbrıs 34
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Şiltenin altından silah çıktı!
Şiltenin altından silah çıktı!
Polisleri yaralayan Mehmet Mavideniz cezaevine gönderildi
Mehmet Mavideniz cezaevine gönderildi
Adam kaçırıp tehdit ettiler
Adam kaçırıp tehdit ettiler
3 ay cezaevine gönderildi!
3 ay cezaevine gönderildi!
9 Suriyeli mülteci daha mahkeme huzuruna çıkarıldı
9 Suriyeli mülteci daha mahkeme...

Şan: Tek bir hedefimiz var o da ülkemize ve halkımıza hizmet etmektir

Maliye Bakanı Alişan Şan, bakanlığına bağlı daire ve kurumlara ziyaretlerini sürdürüyor.

02 Eylül 2022 Cuma 14:32
63 Okunma
Şan: Tek bir hedefimiz var o da ülkemize ve halkımıza hizmet etmektir


Bakan Şan dün Maliye Bakanlığı’na bağlı Gazimağusa’daki daire ve kurumları ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şan, daire müdürleri ve personelle bir araya gelerek dairelerle ilgili bilgi aldı, verimli ve etkin çalışmaya yönelik tespit ve beklentilerini dile getirdi.

Maliye Bakanı bu çerçevede Gümrük ve Rüsumat Dairesi, Gelir ve Vergi Dairesi ile Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Mağusa şubelerini ziyaret etti.

Gerçekleştirdiği ziyaretlerle bakanlığın farklı birimlerinde çalışan personelle bir araya gelmeye devam eden Maliye Bakanı Şan ayrıca, 2010 sonrası kamuya giriş yapan çalışanlar ile de görüşerek, yaşanan mağduriyeti bildiğini, mali imkânlar doğrultusunda maaşlara katkı sağlanacağını söyledi.

Bakan Şan; “Bazı kesimlerin yapılan artışı sadaka veriyor gibi yansıtması yanlış. Belki küçük olabilir bu katkı. Fakat yapılan katkı safımızın çalışanın yanında olduğunu göstermek için büyük bir girişim ve büyük bir anlamı olduğu görülmelidir” dedi.

Bakan Şan, vergi oranları ile ilgili yapmış oldukları çalışmalara da değinerek, bunun da yansımasını yeni yılda hissedeceklerini kaydetti.

Bakan Şan, “Tüm personelim benim için kıymetli ve eşittir. Tek bir hedefimiz var o da ülkemize ve halkımıza hizmet etmektir” dedi.

Şan, verilen hizmetin son derece kıymetli olduğunu belirterek, personele ayrıca teşekkür etti.

Maliye Bakanı Alişan Şan’a ziyaretlerinde bakanlık bürokratları da eşlik etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halil Kasım aday adayı!
Halil Kasım aday adayı!
DP Olağanüstü kurultayı yarın!
DP Olağanüstü kurultayı yarın!
Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski yıldızını resmen açıkladı!
Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski yıldızını resmen açıkladı!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim