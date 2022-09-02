Şan: Tek bir hedefimiz var o da ülkemize ve halkımıza hizmet etmektir

Bakan Şan dün Maliye Bakanlığı’na bağlı Gazimağusa’daki daire ve kurumları ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şan, daire müdürleri ve personelle bir araya gelerek dairelerle ilgili bilgi aldı, verimli ve etkin çalışmaya yönelik tespit ve beklentilerini dile getirdi.

Maliye Bakanı bu çerçevede Gümrük ve Rüsumat Dairesi, Gelir ve Vergi Dairesi ile Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Mağusa şubelerini ziyaret etti.

Gerçekleştirdiği ziyaretlerle bakanlığın farklı birimlerinde çalışan personelle bir araya gelmeye devam eden Maliye Bakanı Şan ayrıca, 2010 sonrası kamuya giriş yapan çalışanlar ile de görüşerek, yaşanan mağduriyeti bildiğini, mali imkânlar doğrultusunda maaşlara katkı sağlanacağını söyledi.

Bakan Şan; “Bazı kesimlerin yapılan artışı sadaka veriyor gibi yansıtması yanlış. Belki küçük olabilir bu katkı. Fakat yapılan katkı safımızın çalışanın yanında olduğunu göstermek için büyük bir girişim ve büyük bir anlamı olduğu görülmelidir” dedi.

Bakan Şan, vergi oranları ile ilgili yapmış oldukları çalışmalara da değinerek, bunun da yansımasını yeni yılda hissedeceklerini kaydetti.

Bakan Şan, “Tüm personelim benim için kıymetli ve eşittir. Tek bir hedefimiz var o da ülkemize ve halkımıza hizmet etmektir” dedi.

Şan, verilen hizmetin son derece kıymetli olduğunu belirterek, personele ayrıca teşekkür etti.

Maliye Bakanı Alişan Şan’a ziyaretlerinde bakanlık bürokratları da eşlik etti.