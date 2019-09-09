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Sanal bahis soruşturması genişliyor!

Suç gelirlerinin aklanması ve şans oyunları yasasına aykırı hareket etme meselesiyle ilgili olarak 5 Eylül’de tutuklanan Hüseyin Yiğit Gökdereli Girne’de mahkemeye çıkarıldı…

09 Eylül 2019 Pazartesi 13:01
Sanal bahis soruşturması genişliyor!

Meselenin tahkikat sorumlusu Yahya Suiçmez, zanlı aleyhine ele geçirdikleri bulguları mahkemeye aktardı, tahkikatın geniş çaplı olarak devam ettiğini kaydetti…

Meseleyle ilgili şu an 8 kişinin daha tutuklu bulunduğunu anımsatan Suiçmez, Gökdereli’nin diğer zanlılarla mahkeme huzuruna çıkarılması için 1 gün tutukluluğunun uzatılmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar da zanlının tutukluluk süresinin 1 gün daha uzatılması emrini verdi.

Meseleyle bağlantılı olarak tutuklu bulunan 9 zanlı yarın yeniden Girne Kaza mahkemesine yargıç huzuruna çıkarılacak.

(BRT)

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Son Güncelleme: 09.09.2019 13:06
Anahtar Kelimeler:
Sanal Bahis
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