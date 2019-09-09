Sanal bahis soruşturması genişliyor!

Meselenin tahkikat sorumlusu Yahya Suiçmez, zanlı aleyhine ele geçirdikleri bulguları mahkemeye aktardı, tahkikatın geniş çaplı olarak devam ettiğini kaydetti…

Meseleyle ilgili şu an 8 kişinin daha tutuklu bulunduğunu anımsatan Suiçmez, Gökdereli’nin diğer zanlılarla mahkeme huzuruna çıkarılması için 1 gün tutukluluğunun uzatılmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar da zanlının tutukluluk süresinin 1 gün daha uzatılması emrini verdi.

Meseleyle bağlantılı olarak tutuklu bulunan 9 zanlı yarın yeniden Girne Kaza mahkemesine yargıç huzuruna çıkarılacak.

(BRT)