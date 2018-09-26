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Sanal bahis soruşturmasında yeni gelişme

Girne’de Haziran ayından bu yana devam eden sanal bahis soruşturması Hakan Törehan’ın itirafları ile oldukça ciddi boyutlarda olan organize suç soruşturmasına dönüştü. Aleyhinde bazı iddialar bulunan bir avukat ve yüksek rütbeli bir polis mensubu hakkında polis soruşturma başlattı. Genişletilen soruşturmada Törehan’ı silah zoru ile kaçırdığı gerekçesi ile aranan şahıs ilan edilen ve İnterpol tarafından da kırmızı bültenle aranan Osman Aydeniz polise teslim oldu.

26 Eylül 2018 Çarşamba 11:16
Sanal bahis soruşturmasında yeni gelişme

Girne’de Haziran ayından bu yana devam eden sanal bahis soruşturması 10 Eylül tarihinde polise giderek teslim olan Hakan Törehan’ın itiraf ve iddiaları ile boyut değiştirip oranize suç örgütünü ortaya çıkardı. Polis ekipleri aleyhlerinde bazı iddialar bulunan bir polis müdürü ile Mağusalı bir avukatı soruşturmasına dahil etti.

Polis müdürü ve avukatın organize suç örgütünün içinde bulunduğu yönündeki iddiaları araştıran polis, Törehan’ı silah zoru ile kaçırıp silahlı adamlar eşliğinde 2 buçuk ay alıkoyduğu iddia edilen Osman Aydeniz’i de aranan şahıs ilan etti. Aydeniz önceki gün polise giderek teslim olurken, dün hem Hakan Törehan hem de Osman Aydeniz Girne Kaza Mahkemesi’nde ayrı ayrı yargıç karşısına çıkarıldı. Mahkeme geniş çaplı olarak yürütülen polis soruşturmasının salimen yürütülebilmesine olanak sağlamak amacı ile her iki zanlının da 3’er gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi. Törehan’ın itirafları ve iddialarının ardından Aydeniz’in, Törehan’ın ailesini zarar vermekle tehdit ettiği ve ailenin can güvenliğinin bulunmadığı belirtiliyor. Aydeniz tarafından zorla alıkonulduğu süre içerisinde Törehan’a zorla senetlerin imzalatılıp sahte belgeler düzenletildiği iddia edildi. Polis Törehan’ın sahte belge düzenlediği hususu ile ilgili de soruşturma başlatırken, belgelerin zanlının Aydeniz tarafından alıkonulduğu süre içerisinde düzenlendiğini poliste doğruladı

. SİLAH ZORU İLE KAÇIRIP 2 BUÇUK AY ALIKOYDU

KKTC polisinin yanı sıra İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Osman Aydeniz polise teslim olmasının ardından dün tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Olayın soruşturmasını yürüten polis çavuşu Yahya Suiçmez yürütülen soruşturma ile ilgili bilgi verdi. Zanlı Osman Aydeniz’in yasa dışı bahis ve kumar suçlaması ile aranan Hakan Törehan’ı silah zoru ile kaçırıp, silah zoru ile alıkoymakla suçlandığını belirtti. Zanlı Aydeniz’in Törehan’ı 2 buçuk ay boyunca alıkoyduğunu belirten Suiçmez, başlatılan soruşturmadan haberdar olan zanlının polise gelip teslim olduğunu söyledi. Soruşturmanın henüz yeni olduğuna dikkat çeken Suiçmez, olayda kullanılan silahın arandığına dikkat çekti. Suiçmez zanlının polise yaptığı beyanda ise suçunu kabul etmediğini, Törehan ile aile dostu olduklarını, aralarında bir husumet bulunmadığını Törehan’ın kendisinin yanında değil başkasının yanında olduğunu ancak kaçırılmadığını kendi gönlü ile gittiğini beyan ettiğini söyledi. Suiçmez zanlının serbest bırakılması halinde yürütülen soruşturmaya etki etme olasılığının bulunduğunu söyleyerek zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

SORUŞTURMA 4 KOLDAN YÜRÜTÜLÜYOR

10 Eylül tarihinden beri poliste tutuklu bulunan ve hakkında defalarca ek tutukluluk süresi temin edilen zanlı Hakan Törehan’da dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis çavuşu Ethem Hoca mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Hakan Törehan’ın Haziran ayından beri devam eden yasa dışı sanal bahis soruşturması kapsamında aranan şahıs iken 10 Eylül tarihinde avukatı ile birlikte Mali Şube’ye giderek teslim olduğunu kaydetti. Kaynak: Kıbrıs Postası 29 Haziran tarihinde Girne’de düzenlenen huzur operasyonu sırasında Semih Durukan yönetimindeki NU 365 plakalı araçta çok sayıda banka kartı, sim kart ve hesap cüzdanlarının tespit edildiğini anımsatan Hoca, 30 Haziran tarihinde yine Girne’de bir apartman dairesine baskın yapıldığını ve yasa dışı bahis sitelerinden finans desteği sağlandığını tespit ederek çok sayıda emare ele geçirdiklerini hatırlattı. Zanlının 10 Eylül 2018 tarihinden bu yana tutuklu bulunduğunu belirten Ethem Hoca, bu süre içerisinde zanlı hakkında sahte belge düzenleme suçu ile ilgili de hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Zanlının iddiaları üzerine soruşturmanın 4 koldan devam ettiğini belirten Hoca, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

 

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