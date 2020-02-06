Sanal bet davası 17 Şubat tarihine ertelendi

Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş adamı Bulut Akacan ile mesele ile ilgili tutuksuz yargılanacak olan Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları, Elif Çakır, Baran Arda, Ayla Döşemeciler, Dürem Varoğlu, Hüseyin Yiğit Gökdereli bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Sanıklar hakkındaki davanın dün başlaması beklenirken, iddia makamının tehir talep etmesi üzerine duruşma yine ertelendi. Sanıkların avukatlarının erteleme talebine itiraz etmemesi üzerine mahkeme yeni bir tarih belirledi. Yargıç Meltem Dündar, IP duruşması için 17 Şubat itibari ile duruşmaların başlayacağını belirterek, davayı 17 Şubat saat 11.30’a erteledi.