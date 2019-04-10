Sanal bet soruşturması sürüyor

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Girne’de Polatlı Sokak üzerinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilerek tutuklanan Kıvanç Baylam Yahya Beyge, Aytaç Bat, Burak Marangoz ve Meryem Hacılar dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli polis memuru Ertem Hoca, önceki gün saat 11.00 sıralarında, Girne’de Polatlı Sokak üzerinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından, bir internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen binaya operasyon düzenlediğini söyledi. Polis, yapılan operasyonda internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen zanlıların gözaltına alındığını ifade etti. Polis, söz konusu adreste yapılan aramada 16 bilgisayar, 4 dizüstü bilgisayar ve 5 cep telefonu ile içerisinde bilgiler bulunan ajanda bulunarak emare olarak alındığını ifade etti. Zanlılardan Meryem Hacılar’ınColl Center görevlisi, zanlı Baylam’ın bina sorumlusu diğer iki zanlının da çalışan olduklarını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini ifadew etti. Polis, zanlılardan sadece Baylam’ın ifade verdiğini, diğer zanlılardan ifade alınmadığını söyledi. Zanlı avukatlarının operasyon ile ilgili bir sorusu üzerine polis, Girne Adli şube ekiplerinin bir şahsı aradıklarını, operasyon düzenlediklerini ve bu esnada yasa dışı sanal bet oynatıldığının tespit edildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve aranan bir şahıs olduğunu belirterek, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.