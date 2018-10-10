Sanal bet soruşturması tamamlandı

(Kamalı Haber)

Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü operasyonda “Beden Eğitimi ve Spor Yasasına Aykırı olarak internet Üzerinden Yasadışı Bahis ve Kumar Oynatma” suçlamalarıyla tutuklanan zanlılar İlker Ercüment, Yunus Yunusoğlu, Hasan Rıza Şatıroğlu teminata çıkarılırken, Mehmet Fatih Yakut ,Volkan Öztürk, Serdar Bilmen, Onurhan Yazıcı suçla bağlantısı görülmeyerek, serbest bırakıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görev yapan polis çavuşu Yahya Suiçmez olayla ilgili bulguları aktardı. Suiçmez, 2.10.2018 tarihinde bir bankadan alınan bilgide; ait 26.09.2018 ile 01.10.2018 tarihleri arasında zanlı İlker Ercümen’e ait şahıs şirketi adına kayıtlı olan ilgili bankaya ait 3 adet pos cihazından Buse Özuysal isimli şahsın toplam 96 adet farklı kişilere ait kartlardan 340 işlem karşılığı toplamda 358 bin 199 TL tutarında çekilişler yapıldığının tespit edildiğini ve yapılan işlemlerin müşteri profili ile uyuşmayan şüpheli işlemler olduğunun bildirildiğini söyledi.

Polis, yürütülen tahkikat neticesinde, 4.10.2018 tarihinde mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Yunus Yunusoğlu’nun işyerinde, 7 farklı kişiye ait 36 adet banka hesap cüzdanı ve 7 adet İnternet Bankacılığında kullanılacağına inanılan 7 adet sim kart, ikametgâh içerisinde iki cep telefonu, iki adet hesap cüzdanı ve iki adet bankamatik kartı ve çok sayıda banka dekontları tespit edilmiş olup incelenmek üzere konu emarelere el konulduğunu mahkemeye aktardı. Polis, zanlı Yunus Yunusoğlu’nun ofis olarak kullandığı adreste yapılan aramada ise, Elexbet, Hiltonbet ve Marsbet isimli sitelere izinsiz olarak finansal hizmet sağlamak oynatılmasına olanak sağlandığının ve internet üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynatılmasına olanak sağlandığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, evden, farklı kişilere ait toplam 181 adet kredi ve bankamatik kartları, internet bankacılığında kullanılan 17 adet cep telefonu, 50 adet sim kart, işlemlerin yapıldığı 4 adet laptop, yasadışı bahis ve kumar gelirlerinin sisteme sokulabilmesini sağlamak amacıyla kullanılan farklı işletmelere ait 10 adet Pos Cihazı, bin 500 TL nakit para ele geçirildiğini söyledi. Polis, zanlı Yunus Yunusoğlu’nun kullanımındaki LU 520 plakalı araç içerisinde saklanmış vaziyette toplam 30 bin 810 TL bulunarak emare alındığını kaydetti.

Suiçmez, zanlı Hasan Rıza Şatıroğlu’nun yaptığı 41 Cafe’ye ait post cihazı ve post cihazından yapılan 193 bin TL’lik şüpheli işlem yapıldığını ve çekilişlere ait slipler bulunarak emare alındığını anlattı. Suiçmez, halen aranan kişi olduğunu ancak zanlıların tahkikata etki edemeyeceğini, belirtip, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün ispat-ı vücutta bulunması, üç bin TL nakdi teminat yatırması ve ikişer kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.