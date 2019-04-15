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Sanal betçiler teminata bağlandı

15 Nisan 2019 Pazartesi 19:00
Sanal betçiler teminata bağlandı
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Kamalı Haber

Girne’de düzenlenen yasa dışı sanal bet operasyonu ile ilgili soruşturma tamamlandı. Operasyonda tutuklanan Yahya Beyge, Aytaç Bat ve Burak Marangoz’un suçsuz olduğu anlaşıldı.

Suçla bağlantıları belirlenen Kıvanç Baylam ile Meryem Hacılar ise dün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli polis memuru Ertem Hoca, , Girne’de Polatlı Sokak üzerinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından, bir internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen müstakil bir eve operasyon düzenlendiğini söyledi. Polis, yapılan operasyonda internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen zanlıların gözaltına alındığını ifade etti. Polis, söz konusu adreste yapılan aramada 16 bilgisayar, 4 dizüstü bilgisayar ve 5 cep telefonu ile içerisinde bilgiler bulunan ajanda bulunarak emare olarak alındığını ifade etti. Zanlılardan Meryem Hacılar’ın Coll Center görevlisi, zanlı Baylam’ın bina sorumlusu olduklarını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlı Kıvanç Baylam’ın 40 bin TL nakit teminat yatırması, üç kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Zanlı Meryem Hacılar ise 20 bin TL nakit, iki kefilin 150’şer bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı. Mahkeme, zanlıların şartları yerine getirmemeleri halinde 45 gün süre ile cezaevine gönderilmelerine emir

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Ne 2019-04-15 19:20:53

20 bin tl betcilerin günlük kazancından azdır. Bu ceza mı teşvik mi?

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