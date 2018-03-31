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Sanal betçiler tutuksuz yargılanacak

Girne’de bir hafta önce yapılan “sanal bet” operasyonunda tutuklanan 14 kişiden 6’sı suçla bağlantısı olmadığı gerekçesi ile serbest bırakıldı. Diğer 8 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı

31 Mart 2018 Cumartesi 10:03
Sanal betçiler tutuksuz yargılanacak

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Girne’de Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından iki apartman dairesine düzenlenen sanal bet operasyonu ile ilgili soruşturma tamamlandı.

Soruşturma süresinde 14 tutuklunun 6’sı suçla bağlantısı olmadığı için serbest kalırken, zanlı Burak Savaş, Çağlar Akyol, Nusrettin Altaş, Kamer Balsak, Mustafa Kaya, Hakan Ünver, Hüseyin Can Yağlı ve Emre Kutlu teminata bağlanmak üzere Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, KKTC vatandaşı 1’er kişinin imza edeceği 50 bin TL’lik kefalet senedi ve 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmalarına karar verdi.

6 kişi soruşturma kapsamında serbest kaldı

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’nde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez mahkemede verdiği ifadesinde, Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi’nde bulunan bir apartmanın no:19 ve no: 33 adreslerinde yapılan aramada, konu adreslerde Beden eğitimi ve spor yasasına aykırı olarak internet üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığının tespit edildiğini söyledi.

Bahis sitelerine daire 19’da call center, daire 33’te ise finansal hizmet sağlamak sureti ile hizmet verildiğinin tespit edildiğini açıklayan Suiçmez, şahadeti destekleyici 10 ayrı ifadenin alındığını belirtti.

Zanlıların aynı gün derdest emri gereği tutuklandığını söyleyen Suiçmez, 14 zanlının 23 Mart 2018 tarihinde mahkemeye çıkarılarak haklarında 7 gün tutukluluk süresi temin edildiğini anımsattı.

Suiçmez, tutukluluk süresinde 6 kişinin suçla bağlantısı olmadığı gerekçesi ile serbest bırakıldığını kaydetti.

Soruşturma tamamlandı

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Suiçmez, zanlıların ileride yargılanacakları davalarında hazır olmalarını sağlamak için uygun bir teminata bağlanmaları talebinde bulundu.

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Son Güncelleme: 31.03.2018 10:12
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