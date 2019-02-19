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Sanatçı Eminağa’dan Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Sergi ve Atölye Çalışması

Girne Belediyesi Sanat Galerisi, seramik sanatçısı Hasan Eminağa’nın sergi ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapacak.

19 Şubat 2019 Salı 17:40
Sanatçı Eminağa’dan Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Sergi ve Atölye Çalışması

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Eminağa, yaptığı eserleri 17-20 Şubat tarihleri arasında 10.00-12.00 saatleri arasında galeride (Eski elektrik trafo binası) sergileyecek. Hasan Eminağa ayrıca 11.00 de seramik çalışması gerçekleştirecek.

GÜNGÖRDÜ: “KÜLTÜR VE SANATA KATKI YAPIYOR”

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ülke sanatçılarından Hasan Eminağa’nın yıllardır Kıbrıs’a özgü eserler yaptığını belirterek, kültür ve sanata katkıda bulunduğunu söyledi. 

Başkan Güngördü, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nin sanatçı Eminağa’nın atölye çalışmasına ve sergisine ev sahipliği yapmasının gururunu yaşadığını ifade etti. 

EMİNAĞA: “SANATÇILARA İMKÂN DOĞDU”

Seramik sanatçısı Hasan Eminağa da Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nin kente kazandırılmasıyla kültür ve sanat konularında sanatçılara önemli bir imkân doğduğunu söyledi. 
Hasan Eminağa, sergiyi gerçekleştirmesini sağlayan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, meclis üyeleri ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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Girne BelediyesiSanat GalerisiHasan EminağaHaberGündemKıbrıs
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