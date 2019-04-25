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“Sanatla Var Olmak Sergisi” Açıldı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin, Kıbrıslı Türk ressam İsmet Vehit Güney’in ölümünün onuncu yılı anısına düzenlediği, 61 sanatçının 142 eserinden oluşan “Sanatla Var Olmak Sergisi” açıldı.

25 Nisan 2019 Perşembe 12:39
“Sanatla Var Olmak Sergisi” Açıldı.
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YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde bulunan Kıbrıs Sanat Merkezi Sergi salonunda yapılan açışta sırasıyla YDÜ Rektörü Ümit Hassan, İsmet Vehit Güney’in kızı Nilgün Güney ve Başbakan Tufan Erhürman konuştu.

Başbakan Tufan Erhürman, İsmet Vehit Güney’in anısı ve yarattığı eserler önünde saygıyla eğildiğini belirterek, bugünkü serginin bir tür vefa olduğunu vurguladı.

HASSAN

YDÜ Rektörü Ümit Hassan, sanatla var olunan böyle günlerin kendisinde heyecan yarattığını belirterek, YDÜ ailesinin sanatla ilgili faaliyetlerini anlatarak bugün sergilenecek eserler hakkında bilgi verdi.

İsmet Vehit Güney’in özgeçmişinden parçalar aktaran Hassan, Güney’in genç yaşında kişisel sergi açan ilk Kıbrıslı Türk olarak diğer sanatçıların önünü açtığını vurguladı.

Hassan, YDÜ’nün sanatın yanında diğer bilimsel alanlarda da öncülük eden bir kurum olduğuna işaret ederek, Herbaryum Müzesi’nin 3 Mayıs’ta yapılacak açılışına Başbakan Erhürman’ı da davet ederek, YDÜ’nün bilimsel yayın alanında 3. Sırada yer aldığının tescillendiğini de sözlerine ekledi.

GÜNEY

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Nilgün Güney de, bugünkü sergiye katkı koyan herkesi ve eser sahiplerini kutlayarak, babasının sanatsal değerinin toplum tarafından bilinmesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

“Sanat alanında en büyük eksikliklerimizden biri de Sanat Tarihi kitabımızın olmaması” diyen Güney, sanat alanında atılan bunca güzel adımın ardından en kısa sürede böyle bir kitabın da çalışmasının yapılmasını temenni etti.

Güney, babası ve eserleri hakkında bilgi vererek, toplumların babası gibi ölene kadar elinden fırçayı bırakmayan sanatçılara ihtiyacı olduğunu belirtti.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman ise, İsmet Vehit Güney’in anısı ve yarattığı eserler önünde saygıyla eğildiğini belirterek başladığı konuşmasında, bugünkü serginin bir tür vefa olduğunu vurguladı.

Üniversitelerin sadece bilimsel çalışmalarla var olmasını her zaman tek kanatlı kuşa benzettiğini anımsatan Erhürman, “YDÜ bilimsel çalışmaların yanında kültür sanat faaliyetleriyle de takdire şayan” dedi.

Erhürman, bugünkü serginin Sanatla Var Olmak adını da çok sevdiğini dile getirerek, bir toplumun üreterek var olduğunu sürekli yinelediğini, sanat alanında yapılan üretimin de bunun en asil ve güzel biçimi olduğunu belirtti.

Erhütman,”Bugün hem üniversite adına hem de İsmet Vehit Güney adına gurur dolu bir sabahta buluşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sanat
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