“Sanatla var olmak sergisi” Perşembe günü açılacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin, Kıbrıslı Türk ressam İsmet Vehit Güney’in ölümünün onuncu yılı anısına düzenlediği, 61 sanatçının 142 eserinden oluşan “Sanatla Var Olmak Sergisi” Perşembe günü açılıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre serginin açılışı, 25 Nisan Perşembe günü saat 09.30’da, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde bulunan Kıbrıs Sanat Merkezi Sergi salonlarında yapılacak.



Kıbrıs’taki 61 resim sanatçısının plastik sanatlar alanındaki bütün disiplinleri kapsadığı 142 eserin sergileneceği “Sanatla Var Olmak Sergisi”, 9 Mayıs tarihine kadar, hafta içi 10.00-16.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.İsmet Vehit Güney, 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin beyaz zemin üzerine Kıbrıs haritası ve zeytin dalından oluşan bayrağının, ambleminin ve Kıbrıs Lirasının tasarımlarını yapmıştı.